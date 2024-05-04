Beş adet yarım gol!

Bazen böyle olur, son derece hızlı oynanan bir oyunda sayısız pozisyon yakalanmasına rağmen sadece duran toplar işe yarar. Dün olduğu gibi; beş duran top, beş yarım-yamalak vuruş ve beş gol. Şiddetli yağmurla başlayan maçta her iki takımın da savunmaları çok fazla açık verdi. İşin ilginç yanı, yakaladıkları pozisyonları gole çeviremeyen iki takım birbirlerine karşılık verirken hiç gecikmediler. İlk yarıda Rize attı, hemen ardından Beşiktaş'ın golü geldi! İkinci yarıda Beşiktaş attı ve hemen ardından Rize'nin golü geldi. Hani, gol yemeseler atacakları yoktu dersek abartmış olmayız. Beşiktaş'ın sayılmayan bir golü var bana göre, topun tamamının çıktığı tartışılır! Ancak daha önce topun yarısı bile çıkmamışken Kartal'ın golünün iptal edildiğini hatırlayınca bu tartışmaya girmeye gerek bile duymuyorum!..



Verilmeyen penaltı ona keza! Altı pas üzerinde topa vurmak üzere olan Muleka'nın ayağına basılıyor ya da önüne set konuluyor karar devam! Ayıp diyeceğim ama ayıptan anlayacak olan var mı bilemedim! Beşiktaş takımında bazı oyuncular standardın çok ama çok altında. En başta da Svensson!.. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın olduğu bir yerde bu oyuncuyu kim, neden aldı gerçekten merak ediyorum. Beşiktaş tarihinin en vasıfsız kanat beki olabilir! Muçi, Rashica, Ghezzal, sonradan giren Chamberlain ve Cenk Tosun galibiyet isteyen ve bunu belli eden isimlerdi. Savunmanın iki stoperi Colley ve yerine giren Worrall iki gol attılar ama yenilenlerde de ikisinin de payları büyüktü. Beşiktaş bu kadar kolay gol yemez, yememeli. Bu sezon gerçekten Beşiktaşlılar için çekilmez oldu, herkes, bitse de gitsek modundalar! Haksız da sayılmazlar.