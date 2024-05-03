Sergen Yalçın!

Beşiktaş'ta teknik direktörlük problemi, havuz problemine dönmüş durumda... "Sergen Yalçın'ı getirelim" diyenlere, Samet hoca ile anlaşamazlar yanıtı veriliyor... Leverkusen'de direktör yardımcılığı yapan Devin Özek'in ismi geçtiğinde yine aynı tedirginlik doğuyor... Yabancı hoca konusunda ise neredeyse herkes hemfikir; zaman kaybı olur, ligi tanıyana kadar lig biter! Yerli ya da yabancı hangi isim geçerse geçsin sohbet bu minval üzere sonlanıyor... Bu vesile ile futbolu bilen bir Başkan'ın ne kadar önemli olduğunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bilmekten kastım oyunu bilmek değil futbol mahallesinin dinamiklerini iyi bilmek. Çünkü özellikle bizim futbol mahallemiz bir nevi kurtlar sofrası. O sebeple başkanların doğru zamanda, doğru karar vermeleri koca bir sezonu heba edebileceği gibi büyük zaferlerin, kapısını da aralayabiliyor. Misal, Şenol Güneş doğru zamanda geldi ve üst üste şampiyonluklar yaşadı. Aynı şekilde Sergen Yalçın doğru zamanda cesaretle göreve getirildi seyircisiz şampiyonluk yaşadı, kupalar aldı.



MACERAYA GEREK YOK

Şimdi ciddi bir kararsızlık var ve bunun sebebi bana göre Başkan Hasan Arat'ın futbolun dinamiklerinden çok uzak olmasıdır. Futbolun dinamiklerini derinlemesine bilmeyen, her söylenene inanır ya da hak verir. Manzara böyle olunca 40 yıllık tecrübeyle ben de endişeleniyorum. Yeni bir İsmael ya da Santos faciası yaşanabilir. Öyleyse herkesi kendi kaygılarıyla baş başa bırakıp biz net fikrimizi, evirmeden çevirmeden yazalım... Başkan Hasan Arat'ın yerinde olsam Sergen Yalçın'ı tüm ekibimle bir masaya oturtur ve birlikte nasıl çalışabileceklerini tartışmalarını isterim. Bu toplantıdan çıkacak sonuç kafamı rahatlatırsa attırırım imzayı ve sonuna kadar destek ve de imkan veririm. Başka türlüsü macera olur. Benden söylemesi.