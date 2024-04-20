Santos, Serdar, Sinerji!

Garil ama gerçek; Santos gitmese Beşiktaş taraftarı, AL Musrati'ye olan sevgisini yine gösteremeyecekti. Portekizli gitti, Libyalı için "hoş geldin" pankartı tribüne asıldı! Şu olay bile Santos'un takımda, tribünde, camiada nasıl olumsuz bir enerji yüklemesi yaptığını anlatmaya yeter. Beşiktaş kazandı, hem de ısıran bir takımı, Ankaragücü'nü net bir skorla yenerek. Peki ne oldu, takım aynı takım değil mi, yeni oyuncular mı alındı!? Elbette hayır!.. Sadece tahtaya kadroyu yazmaya başladığı andan itibaren oyuncularının enerjisini tüketen gitti, onlara insiyatif kullanma özelliği veren Serdar Topraktepe geldi. Muçi neler yaptı gördünüz!.. Nasıl bir potansiyel, ileride neler yapabilir, tüm bunlar hakkında harika sinyaller verdi. Attığı goldeki vuruş tekniği, özgüven, vurduğu yer vs… Tepeden tırnağa yetenek olan bu genç adam dahi körelmeye başlamıştı.

Cenk Tosun'u oynatma inadı, topa ayağını bile uzatmayan Aboubakar'dan medet umması, , Al Musrati'yi kenara itmesi, en iyi döneminde Tayyip Talha'yı yok etmeye kalkması Portekizli'nin kendi bağına yaptığı kamikaze dalışlarıydı. Semih yok, Aboubakar yok, Cenk Tosun yok ama Beşiktaş 2-0 kazandı, atılan şutlar ya da kaçırılan bir çok pozisyon da cabası… Bir takımın her şeyden önce sinerjiye ihtiyacı vardır. O takım "çürümüş" bile olsa ancak oyuncuların aynı duyguyu yaşamaları, aynı heyecanla hareket etmeleriyle ayağa kalkar. Santos buna izin vermiyor ve takımdaki negatif havanın dağılması için hiçbir şey yapmıyordu. Serdar Topraktepe genç ve idealist bir teknik adam. Peki başarılı olabilir mi, önü açık mı!? Santos ne yapıyorsa onun tersini yapsın yeter! O zaman başarılı olur. Ancak mevcut şartlarda elde edeceği başarı onu takımın başında bırakmaya yetmez. Günü geldiğinde yuvadan uçup kanatlarını güçlendirdikten sonra bir gün yine geri gelebilir.