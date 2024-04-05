Direkler!

Ligin, boş alanda en çok pas yapan iki takımın maçında Beşiktaş az ve öz oynadı, Başakşehir ise sabırlı. Topu rakibe bırakıp az ve öz oynayan Kartal Colley'in golünden sonra iki kez direğe takılmasa maçın başka bir hikayesi olabilirdi. Sabırlı oynayan Başakşehir, ikinci golü yememek için Rashica, sonradan giren Muleka, Semih ve Muçi gibi oyuncuları gözaltında tuttu ve az risk, bol pasla beraberlik golünü aradı. Sonunda aradığını da Beşiktaş alt yapısından yetişen Emirhan'ın kafa golüyle buldu. İronik olan sahanın en kısa oyuncularından biri olan Emirhan'ın, sahanın en uzunlarının arasında topu yükselip golü atmasıydı. İş bilenin, kılıç kuşananın. Boy kadar zamanlama da önemli! Muçi, Rashica, Gedson, Musrati, Ghezzal, Muleka, Aboubakar, Beşiktaş'ın istisnalar hariç yeteri kadar verim alamadığı kaliteli oyuncular. Verimsizliğin en önemli sebebi takımın ligdeki büyük hedeflerden kopmuş olması.



Bu hem iyi, hem de kötü bir şey! İyi çünkü yarın yeni sezonda yeni hedeflere koşarken kaliteleri ortaya çıkacak demektir… Kötü çünkü oyuncular maçlara değil uzun vadeli hedeflere odaklanabiliyorlar anlamına gelir. Hal böyle olunca, pragmatik, eğriyle-doğruyu ayırabilen, yiğidin hakkını yiğide veren, iyi bir teknik adam şarttır. Tayyib Talha'yı yok sayan, Muçi, Rashica, Semih üçlüsünü ancak bir-iki maçta buluşturabilen, orta sahada iyi oyuncularına rağmen bir dinamizm yakalayamayan Santos'la yol yürümek, yeni sezonda da erkenden hedefsiz kalmak anlamına gelebilir. Dikkat!..