Adios Santos!

Beşiktaş'ın yakın tarihi, sıradan teknik adamlar konusunda Başkan ve yönetimleri, hem birebir görüşerek, hem de yazılarımla uyarmama rağmen, kulak asılmaması sonucu uçup giden sezonlarla dolu. Tigana, Schuster, İsmael ilk aklıma gelenler. Bununla birlikte Şenol Güneş ve Sergen Yalçın gibi kaliteli teknik adamların yaşadığı sorunların görmezden gelinmesi ya da Gomez, Adriano başta bazı önemli futbolcuların yine yönetimsel hatalarla elde tutulamaması da çok büyük başka zaferlerin önüne geçti...



ETO'O "ORMAN'DA" KAYIP



Fikret Orman'ın bile bile lades demesiyle Eto'o başta olmak üzere doğru zamanda yapılması kritik öneme sahip transfer hamlelerinin atlanması da camiaya yeni zaferler yerine yeni hüsranlar yaşattı. Velhasıl kelam Beşiktaş'ın tarihte hakem hatalarına, organize çetelere kaptırılan 5-6 şampiyonluğu varsa, başkanlarının kör gözün parmağına yaptıkları hatalarla kaybettiği en az 10 şampiyonluk var... Tüm bunları yazıyorum çünkü yine kulak asılmayacağını bile bile bu defa da Fernando Santos konusunda çok önemli bir uyarı yapacağım... Kulak asılmayacağına eminim çünkü bir kişi başkan olduğu anda çevresindeki yağdanlıklar dışında kimseyi dinlememeyi maharet sayar. Çünkü hiç toz kaldırmadan, sadece başkanın istediklerini söyleyenler çevresindeki hokkabazlardır ve zamanla bunları dinlemeden uykuya dalamaz hale gelir birçok başkan.



SANTOS HÜSRAN YAŞATIR



Durum maalesef böyle ama biz yine de Beşiktaş'ın yeni hüsranlar yaşamaması için uyarımızı yapalım. Kim bilir, belki de bu sefer bir işe yarar bu uyarı. Öyleyse hadi başlayalım: Sayın Hasan Arat asla bir planlamayla değil, aksine çaresizlik anında deyim yerindeyse denize düşmüşken sarıldığınız bir yılandan daha önemli olmayan Santos kesinlikle Beşiktaş gibi büyük bir takımı yönetecek kalibre ve kapasitede değil... Lütfen öncelikle bu gerçeği görün ve yüzleşin... Halefiniz Ahmet Nur Çebi'ye aynı şeyleri Önder Karaveli ve Valerien İsmael konusunda samimiyetle söylemiştim... Takımın geldiği yer, hocaların performansları ve Çebi'nin durumu malum... Karar sizin... Benimki dost uyarısı; yeni sezona asla Santos'la başlamayın... Bir sezon daha heba olursa ilk kongrede yerle yeksan olursunuz... Tıpkı Ahmet Nur Çebi gibi... Çünkü kongre üyeleri de, iş bilmez başkanların hatalarının bedelini ödemekten yoruldular... Hem de çok yoruldular. Kimsenin, başarısız bir sezona daha tahammülü yok, haberiniz olsun...



HEP BİRLİKTE HAVUZA!

Beşiktaş Stadı'nda akustik problemi olduğu aşikar. Buna rağmen rekorlar kırılması ya da rakip oyuncuların kulak zarlarının patlaması, taraftarın boğaz gücünden! Herkes çatıyı suçluyor ses kaybı konusunda. Seçilen model sebebiyle tribün ile çatı arasındaki boşluk kaldırılamazmış! Rüzgar vs çatıyı uçurur diyorlar. 2024 yılına gelmişiz, dağları deviren, gök kubbenin dışına uçan, denizlerin altından trenler yürüten mühendislik; bir çatı problemini çözemiyorsa, hep birlikte havuz problemine dönüp sıfırdan başlayalım daha iyi. Sizce de öyle değil mi!?