Normalimiz anormal!

Top patladı, yanlış anlamayın iftar topu değil patlayan, futbol topu... Hezimetler, skandallar gırla gidiyor futbolumuzda. Allah sonumuzu hayır etsin.. Avusturya futbolu yükselişte malum. Bu sebeple formda bir Avusturya'ya yenilmemiz normal olabilir ama hiçbir zaman tarih yazamayan bir takımdan 6 gol yemek, tarih yazdırmak en hafif tabiriyle rezalettir.

Bir tek istifa yok!

Normal bir futbol ülkesinde başta Milli Takım Teknik Direktörü olmak üzere, TFF Başkanı dahil bir çok kişi istifa eder. Ama hep söylüyorum, biz normal değiliz, ya da bizim normalimiz anormal zaten! Futbolumuzun günlük çekişmelerinin dışına çıkılabildiğinde hepimizin ilk söylediği cümlelerden biri "Alt yapıya önem vermek lazım" mealinde bir şeydir... Bu hep söylenir ama istisnalar hariç gereği hiç yapılmaz... Bu dün böyleydi, bugün böyle, korkarım yarın da böyle olacak...

Alt yapı masalını severiz

Misal, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, büyük futbol alimi Hamit Altıntop ve İtalyan dehası Montella'ya futbolun kurtuluş reçetesini yazın desek muhtemelen onlar da alt yapı denen güzelliği öveceklerdir... Oysa bu üçlünün yönetiminde, son yılların en büyük yeteneklerinden ikisi, Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan, önce kadroya davet edilip, ardından antrenman dahi görmeden A Milli Takım'dan gönderildiler...

Gençlerin ümitleri!

Skandal diyeceğim ama hafif kalır... Sadece Semih ve Ahmetcan'ın morallerini bozmakla kalmadılar, arkalarından gelen gençlerin de ümitlerini yok ettiler, morallerini bozdular. Montella'nın beğenmediği Semih, Ümit Milli Takım'da iki maç oynadı ve biri İtalya'ya olmak üzere iki gol attı. Süper Lig'de oynadığı maç sayısına göre en golcü oyunculardan olan Semih'e yapılan bu muamele aslında bizim alt yapı masalımızın, sadece, günü geldiğinde insanları etkilemek için kullandığımız bir argüman olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.

Yok öyle bir toplantı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray-Antalyaspor maçında Tete'ye verilen penaltının, Hugh Dallas'ın yaptığı toplantıda konuşulduğunu ve hakem Galip Bitigen'in, verdiği kararın yanlış olduğunu itiraf ettiğini dile getirip TFF Başkanı Büyükekşi'ye bu durumu sormuş.

Varmış öyle bir toplantı

TFF Başkanı kendinden emin şekilde "Yok öyle bir şey" demeye getirmiş... Yalancının mumu yatsıya kadar yanar misali, görüntüler sızınca Büyükekşi'nin doğruyu söylemediği ortaya çıktı. Ne diyeyim, Türkiye Türkiye olalı böyle bir TFF Başkanı görmedi vesselam. Pişmiş tavuk bizim futbolumuzun yanında piyango talihlisi gibi kalır... Neler geldi bizim mahalledeki şu meşin topun başına neler... Bunca yaşanan yetmemiş gibi şimdi de sahadakilerin da, VAR'dakilerin de aslında futbolla bir alakalarının olmadığı acı gerçeğini görmüş olduk!

Bitigenler, yankayalar!

Verdiğim penaltı aslında penaltı değildi diyen Bitigenler... Beklentiye göre hakemi çağırdım diyen Özgür Yankayalar... "Şimdi izlediğimde el teması yok gibi" diyen Erkan Enginler... Hakemi VAR'a çağırıp olmayan teması varmış gibi anlatıp hakemi baskı altına alan Cihan Aydınlar... Vah benim futbolum vah!...