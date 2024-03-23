GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Turgay Demir Macaristan tornistan!
Turgay Demir

Turgay Demir

23 Mart 2024 | Cumartesi

Macaristan tornistan!

Neredeyse tüm futbol kamuoyu Semih Kılıçsoy'un son yıllarda kardelen gibi kar altından çıkan en büyük yeteneklerden biri olduğu konusunda hem fikirken, sen hazırlık maçında bile oynatmıyorsan, futbol adına anlatacağın hikayelerin hiçbir anlamı yok! Hele hele böyle bir maçta Arda Güler de yedek başlıyorsa sözün bittiği yeri bile geçmişiz demektir! Bu gençler nasıl özgüven kazanacak, özel maçta yedek kalırlarsa ne zaman oynayacaklar!? Montella sınıfta kaldı net! Macaristan son yıllarda yükselişte. Homojen bir yapıları var, herkes, her işin ucundan tutuyor… Bizim ise bireysel yıldızlarımız var, her biri çok önemli takımlarda oynuyorlar. Takım oyunu karşısında yıldız oyunu vardı dün gece Budapeşte'de… Takım oyunu kazandı…


Ceza sahası içinde, altı pas civarında ya vurmaya geç kaldık, ya sırtımız kaleye dönük kaldı ya da bir feyk atıp rakibi yanıltmayı başaramadık. Bir çoğunda da Macar kaleci Glacsi'yi geçemedik. Kaçan pozisyonların izlerken de "Semih olsa bunları atardı" demeden edemedik. Mert Müldür, Kenan Yıldız bana göre en iyilerimizdi, sonradan giren Arda Güler de öyle… Hakan Çalhanoğlu 30'dan vurdu Glacsi çıkardı, bir de Kenan'a attığı harika pas var. Yılların tecrübesiyle çok daha fazlasını yapması lazım. Montella'ın Enes'i ısrarla oynatması Milli Takım'a ne kazandırıyor bilemem ama antrenmana bile çıkarmadan U21'e gönderdiği Semih ve Ahmet nedeniyle toplumun güvenini büyük ölçüde kaybetti onu biliyorum.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Budapeşte, Semih Kılıçsoy, Arda Güler, Mert Müldür, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Milli takım, Semih, ahmet, Macaristan

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Beşiktaş’ı umursamazsan!! ASU imparatorluğu!! Çık parayı başkan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor