Macaristan tornistan!

Neredeyse tüm futbol kamuoyu Semih Kılıçsoy'un son yıllarda kardelen gibi kar altından çıkan en büyük yeteneklerden biri olduğu konusunda hem fikirken, sen hazırlık maçında bile oynatmıyorsan, futbol adına anlatacağın hikayelerin hiçbir anlamı yok! Hele hele böyle bir maçta Arda Güler de yedek başlıyorsa sözün bittiği yeri bile geçmişiz demektir! Bu gençler nasıl özgüven kazanacak, özel maçta yedek kalırlarsa ne zaman oynayacaklar!? Montella sınıfta kaldı net! Macaristan son yıllarda yükselişte. Homojen bir yapıları var, herkes, her işin ucundan tutuyor… Bizim ise bireysel yıldızlarımız var, her biri çok önemli takımlarda oynuyorlar. Takım oyunu karşısında yıldız oyunu vardı dün gece Budapeşte'de… Takım oyunu kazandı…



Ceza sahası içinde, altı pas civarında ya vurmaya geç kaldık, ya sırtımız kaleye dönük kaldı ya da bir feyk atıp rakibi yanıltmayı başaramadık. Bir çoğunda da Macar kaleci Glacsi'yi geçemedik. Kaçan pozisyonların izlerken de "Semih olsa bunları atardı" demeden edemedik. Mert Müldür, Kenan Yıldız bana göre en iyilerimizdi, sonradan giren Arda Güler de öyle… Hakan Çalhanoğlu 30'dan vurdu Glacsi çıkardı, bir de Kenan'a attığı harika pas var. Yılların tecrübesiyle çok daha fazlasını yapması lazım. Montella'ın Enes'i ısrarla oynatması Milli Takım'a ne kazandırıyor bilemem ama antrenmana bile çıkarmadan U21'e gönderdiği Semih ve Ahmet nedeniyle toplumun güvenini büyük ölçüde kaybetti onu biliyorum.