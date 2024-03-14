Çık parayı başkan

Başkan Hasan Arat, "Beşiktaş'a çökmüşler" diyor, bütün gayrimenkullerinin üç otuz kuruşa çeyrek yüz yıllık kiralanması nedeniyle kulübün büyük zarara uğradığını söylüyor.. Konu tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla söylediğim hep aynıdır; her kim yaptıysa Allah'tan bulsun. Nokta! Arat'ın açıkladığı bir konser hikayesi var. Arkasından da Galatasaray Divan Kurulu Üyesi olan ama bir dönem Ahmet Nur Çebi'nin danışmanlığını yapan Can Çobanoğlu çıktı!

Can benim akrabam!

Can'ı kulüpte ilk gördüğümde şoke olmuş ve yediğimiz yemek sırasında Başkan Ahmet Nur Çebi'ye, "Bu arkadaşın ne işi var burada Başkan!?" diye sormuştum... Çebi hiç uzatmadan baklayı çıkardı ağızından: Can benim akrabam!.. Dilim döndüğünce ve en net şekilde uyardım; Beşiktaş'a da kendine de büyük zarar verirsin, derhal gönder buradan bu arkadaşı!.. Başkan tınlamadı bile! Çok kararlıydı akrabasıyla çalışma konusunda! İşte, Çebi'nin akrabası olan Çobanoğlu gerçekleşmeyen Göksel konseri için kulüpten tam 1 milyon 100 bin TL almış... Yetmemiş, yaklaşık 600 bin TL daha alacakmış!.. Üstelik Sanatçı Göksel de kuruş almamış!... Vay vay vay!.. İşte bu rezaletin tek sorumlusu Ahmet Nur Çebi'dir.

Hani yedirmezdin!?

Başkanlık koltuğunda otururken sürekli "Beşiktaş'ın kuruşunu yedirmem" dedin sevgili Başkan. Eee yedirmişsin işte... Şimdi bırak hikaye anlatmayı da akrabanın aldığı parayı çık... Tüyü bitmemiş yetim hakkı var o parada bilgin olsun...

Çalınan şampiyonluklar

Dikkat edin, futbol camiasından kim bir şeyler itiraf ediyorsa sonucunda Beşiktaş'ın büyük zarar gördüğü hikayeler dinliyoruz. Mesut Bakkal, Vahap Beyaz, Ahmet Çakar'ın değişik dönemlerde yaptığı itirafların da özeti şu; Beşiktaş'ın şampiyonluğu çalındı! İyi de siz neden hırsızlığa destek verdiniz onu da söylesenize!?

Majör değil uvertür!

Fenerbahçe-Pendik maçında top 23 dakika oyunda kalmış!.. Avrupa'nın majör bir liginde top 23 dakika oyunda kalsa, memleket ayağa kalkar, hakem düdüğünü asar, federasyon istifa eder vs. Bizde kimseden tık yok, algı operasyonlarına devam!.. İşte bu nedenle onların ligi majör, bizimki uvertür! Tehlikeli paslaşmalar

Beşiktaş'ın Deli İbrahim'i (Üzülmez) kuyuya bir taş attı, hemen ardından Tümer Metin topu kaptı!... Yıllarca Beşiktaş'ta birlikte oynayan ikilinin hayatlarındaki en tehlikeli paslaşmaları bu olabilir! Söyledikleri şu; Mert Hakan Yandaş, Trabzon'da yapsana o hareketi!.. Normalde hiçbir şey olmaz, Trabzon insanı bu ülkenin çimentosudur ama fırsatçı provokatörler sahne alabilirler. O nedenle Üzülmez ve Metin derbiyi dua ederek izlesinler bence. Bir provokasyon olursa, dertlerini anlatamazlar!..

Dondurma timi görevde

Torreira, İcardi ve Mertens'ten biri kendini yere attığında diğeri mutlaka hakemin başına gidip sohbet ediyor! Aynı görüntü, rakibin iyi oynadığı dakikalarda aşağı yukarı her maçta var tesadüf olamaz! Dondurma timi görevde gibi! Ligin en kritik haftalarında aleni hatalar yapan bazı hakemler görsek de asıl kurnazlık bu satırların yazarının HİBRİT VE KRİPTO pozisyonlar dediği durumlarda yaşanması büyük ihtimaldir. İnce ince kıyma haftalarındayız malum...