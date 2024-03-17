ASU imparatorluğu!

İlk 45'te sahanın patronu Antalyaspor'du. Attıkları ilk gol şapka çıkarılacak bir organizasyondu. Penaltıya gelince gerçek anlamda bir komedi filmi izledik!.. Futbol oyun kurallarında çekip bırakma kusurlu hareket değildir!.. Savunmacı ısrarla çekip rakibi düşürüyorsa o başka! Dün yaşanan ilk dediğimiz normal oynattığınızda anlık bir çekme var ama siz o pozisyonu hakeme süper ağır çekim gösterirseniz sanki yedi gün, yedi gece çekilmiş gibi görür!.. Bundan çok daha net olan pozisyonda Galatasaray savunması Cenk'i yaka paça indirdiğinde VAR bile çağırmamıştı hatırlarsanız. Beşiktaşlılar alışık böyle kararlara yani şaşıracak bir şey yok. İkinci devrenin hemen başında Muçi'nin attığı gol normal bir Beşiktaş'ı şahlandırır ve Kartal oradan maçı çevirirdi. Ancak taraftarın kendi oyuncularını yuhalaması herkesin elini, ayağını dolaştırdı ve kimse sakin kalamadı. Bir çuval pozisyon heba oldu, son saniyedeki temdit penaltısı da eşine az rastlanır şekilde kaçtı.. Rashica topa iki ayağıyla dokunmuş olacak ki beraberlik şansı o şekilde heba oldu.



Beşiktaş yönetimi hangi sorunu nasıl ve ne kadar çözer bilemem ama saha içindeki sorunları çözmeleri pek mümkün olmayacak gibi... Bugün Aboubakar yuhalanıyorsa bu Samet Aybaba-Feyyaz Uçar ikilisinin eseridir. Madem kadro dışı bıraktınız şimdi neden sahada! Madem oynatacaktınız o zaman ne diye kadro dışı bıraktınız. Sakın bana "kararı Santos'a" bıraktık demeyin!.. 40 yıllık Beşiktaşlı, Rıza hocaya bırakmadığınız kararı Santos'a hangi gerekçeyle bıraktınız!.. Yabancı kontenjanından mı!? Uzun sözün kestirmesi; A yababa S antos Uçar İmparatorluğu yıkıldı...