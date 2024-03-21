Beşiktaş’ı umursamazsan!

Ortalama bir futbol ülkesinde belki bir yılda bile yaşanması mümkün olmayan olaylar, bizde bir haftaya sığabiliyor. Bir açıdan şanslıyız sanırım, futbol topu peşinde bu kadar aksiyon izlemek başka kime nasip olur ki!? Yeşil sahada huzur dediğimiz şey çok lezzetli bir çorba ama bizim elimizde çatal var sanki; iç içebilirsen. Vicdanından hızlı koşan ahlakı da sollar der bu satırların yazarı, futbolumuz maalesef böyle yeteneklerle (!) dolu. Türk futbolu Mehmet Büyükekşi'nin kör gözün parmağına yanlışlarıyla kaosun eşiğinde ve Beşiktaş yönetimi mışıl mışıl uyuyor. Oysa Büyükekşi federasyonu en başta Beşiktaş'ı karşısına aldı ve sürekli Kartal'ın kanatlarını kırmaya çalıştı. Çoğu kez başardı da...

YUMRUK, PARMAK UNUTULMUŞ!

Masayı yumruklamalar, Beşiktaş'ı umursamıyorum demeler, parmak sallamalar, inadına Halil Umut Meler'i Kartal'ın maçlarına vermeler... Beşiktaş yönetiminin istediği randevuyu haftalar sonraya sallamalar vb.. Kadın futbolunda, rakiplerin, transfer yasağına rağmen aldıkları yeni oyuncuları oynatmasına göz yummalar vb.

YÜREKLE İMZALANACAK

Başkan Arat bu manzaradan mutlu ve mesut demek ki, o zaman bize de söyleyecek söz kalmıyor zaten. Oysa Türk futbolunun kurtuluşu için tüm kulüplerin eteklerindeki taşları döküp, şerefi olan herkesin yüreğiyle imzalayacağı bir mutabakat metnine ihtiyaç olduğu muhakkak. Böyle bir metinin ortaya çıkması da, sessiz kalmakla değil öncülük yapmakla olur. Bakalım öyle bir öncü bulabilecek miyiz koca futbol mahallesinde. Meşin top üzerine hain emelleri olanlar da hiç boş durmuyor.. Yeni bir Fenerbahçe- Trabzonspor gerginliği üzerine oynamaya başladılar... Son maçta yaşanan provakasyonu bu açıdan irdelemek şart. Dikkat!..

FATURAYI FUTBOL ÖDER

Ankaragücü taraftarı üzerine gelince kendini korumak için taraftarı itekleyen Josef de Souza hakemden kırmızı kart görmüş ve PFDK'ye sevkedilmişti. O gün biz defalarca uyardık, bu yanlışın faturasını Türk futbolu öder, bu manzara saldırganları cesaretlendirir, dedik ama dinletemedik. Dahası Josef, "Bir gün bir hakeminiz dövülür, bir futbolcunun yaralanırsa beni hatırlarsınız" diyerek tarihe not düşmüştü. Sonuç malum, zaman haklı olanı yine sahneye çıkardı!.

ÖZBEK'İN KOMİK SORUSU

"Biz bu hale nasıl geldik" diyor Dursun Özbek... İzlerken güldüm, yazarken hala gülüyorum... Kazanırken bıyık altından gülüp dostluk çağrıları yaptığımız, kaybettiğimiz anda da ligi bitirmeyiz diye başlayıp tarihin en kötü TFF'si diye devam ettiğimiz için olabilir mi acaba!? Hasan Arat tıpkı selefi Çebi gibi, üç ay boş geçince eski defterlere, pardon eski tapulara sarıldı. Maalesef Beşiktaş aynı korku filmini tekrar izleyecek gibi. Yazık oluyor boşa geçen yıllara. Çok yazık oluyor.

TRANSFER FİYASKOSU

Çebi yönetiminin yanlışlarını say say bitiremezsiniz Sayın Arat, bence geçmişi geçmişte bırakıp bugüne odaklanın, verdiğiniz sözleri hatırlayın. Yaptığınız transferleri gözden geçirin... Santos'la bu işin olmayacağı gerçeğiyle yüzleşin. Bunları yapın ki, yarınları kurtarın yoksa sürekli başkalarını kötüleyen Çebi nasıl gittiyse siz de aynen o şekilde gidersiniz. Benimki dost uyarısı, ister dikkate alın, ister kulak arkası edin ama gidişiniz gidiş değil haberiniz ola.