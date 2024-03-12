Tapu ve Santosu

Başkan Hasan Arat, Beşiktaş'ın tapu zengini olduğunu ve fakat maalesef neredeyse tüm gayrimenkullerin birilerine peşkeş çekildiğini kibarca söyledi hatırlarsanız. Çok haklı!.. Komik kira sözleşmeleriyle yakmışlar Beşiktaş'ı… Öbür taraftan Santos'u görevde tutmak da bana göre benzer derecede büyük bir hata. Sözleriyle mi yapıyor bunu, yoksa hareketleriyle mi bilemiyorum ama takım hayalet gibi! Hakemlerin her temasa faul çaldığı ve yerlisi yabancısı futbolcuların da bunu bilerek sıkıştıkları ya da yoruldukları anda yere yatıp zaman kazandıkları dünyanın en garip ligindeyiz. Yani tempo yapmak zaten bu kadar zorken Beşiktaş kendi işini daha bir zora sokmak için yeteneksizliğin dibine vuruyor adeta.



Yardımlaşma sıfır, pas almak için açı ve alan değiştiren hak getire, ikili mücadelelerde ya bir adım geride kalıyorlar ya da ters taraflarına dönüp rakibi kaçırıyorlar. İyi oyunun bir sınırı var, biyolojik sınırlar… Cenk başta bazı oyuncuları izledikçe anladım ki beceriksizlik biyolojik sınır bile tanımıyor. Bir takım bu kadar kötü olamaz diyorsunuz ve her hafta daha kötüsünü izliyorsunuz. Pas yok, şutlar dağlara taşlara, yahu penaltıyı atın hiç değilse… O da yok!.. Pes! Gaziantep yeni teknik direktörü Selçuk İnan'la derli toplu oynadı ve hak ederek kazandı. Beşiktaş koca maçın sadece 25 dakikasında Ghezzal, Aboubakar oyuna girdikten sonra bir şeyler yapmaya çalıştı bir de 2-0'dan sonra can havliyle saldırdı. Kaçan penaltı, ardından Abuobukar'ın kaleciye nişanladığı şut derken üç puan uçtu gitti, oysa beklenti Kartal'ın puanı kapıp uçmasıydı!