Kartal pençesi

Aklında derbi olduğu halde Konyaspor karşısında çok zorlanmayan bir Beşiktaş izledik. Kartal ligde olduğu gibi Kupa'da da rakibini yenerken, oyunun büyük bölümünde kontrolü elinde tuttu. Evet Kartal'ın aklında derbi vardı, çünkü sorumsuzca yapılan açıklamalar ve Beşiktaş Asbaşkanının alakasız bir konuyla ilgili savcılığa şikayet edilmesi, İcardi'ye verilen komik ceza ortamı çok gerdi.

Siyah-beyazlı futbolcular da, hem yöneticilerini onore etmek, hem de son dönemdeki TFF kararları ve hakem hatalarına futbol diliyle tepki göstermek için derbiyi büyük bir fırsat olarak görüyorlar. Pazar günü yüreklerini çimlere sereceklerine şüphe yok. Santos da derbiyi düşünerek 2-0'ı bulduktan sonra bazı oyuncularını son yarım saatte kenara aldı. Doğrusu da buydu. Beşiktaş zorlanmadı dedik, hakikatten öyle bir maç oldu.

İlk dakikadan itibaren kanatlardan bindiren, orta sahada Al Musrati ve Salih'le rakibine alan bırakmayan Kartal, özellikle Masuaku'nun da etkili bindirmeleriyle iyi pozisyonlar buldu. Kupa golcüsü Salih takipçiliğini gösterdi ve perdeyi açan golü attı. Ardından yerine giren Tosun Paşa kafayla maçı kotaran golü Konyaspor filelerine gönderdi. Semih, Muçi, Al Musrati, Salih, Necip (Harikaydı), Masuaku, enerjilerini idareli kullanarak işlerini iyi yaptılar.

Muçi'nin hiç pozisyon yokken iki hareketle rakip kale önüne gelmesi, aynı şekilde Semih'in en zor pozisyonda klas bir dönüşle ceza sahasına girmesi, şapka çıkarılacak hareketler. Muçi'nin ofsayt olan pozisyonda kaleye attığı ve ağları bulan şutu da muhteşemdi. Kupa'ya pençe atan Kartal, pazar günü de ligin kaderini belirlemek için pençelerinin hazır olduğunu gösterdi.