GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Turgay Demir Kartal pençesi
Turgay Demir

Turgay Demir

29 Şubat 2024 | Perşembe

Kartal pençesi

Aklında derbi olduğu halde Konyaspor karşısında çok zorlanmayan bir Beşiktaş izledik. Kartal ligde olduğu gibi Kupa'da da rakibini yenerken, oyunun büyük bölümünde kontrolü elinde tuttu. Evet Kartal'ın aklında derbi vardı, çünkü sorumsuzca yapılan açıklamalar ve Beşiktaş Asbaşkanının alakasız bir konuyla ilgili savcılığa şikayet edilmesi, İcardi'ye verilen komik ceza ortamı çok gerdi.

Siyah-beyazlı futbolcular da, hem yöneticilerini onore etmek, hem de son dönemdeki TFF kararları ve hakem hatalarına futbol diliyle tepki göstermek için derbiyi büyük bir fırsat olarak görüyorlar. Pazar günü yüreklerini çimlere sereceklerine şüphe yok. Santos da derbiyi düşünerek 2-0'ı bulduktan sonra bazı oyuncularını son yarım saatte kenara aldı. Doğrusu da buydu. Beşiktaş zorlanmadı dedik, hakikatten öyle bir maç oldu.

İlk dakikadan itibaren kanatlardan bindiren, orta sahada Al Musrati ve Salih'le rakibine alan bırakmayan Kartal, özellikle Masuaku'nun da etkili bindirmeleriyle iyi pozisyonlar buldu. Kupa golcüsü Salih takipçiliğini gösterdi ve perdeyi açan golü attı. Ardından yerine giren Tosun Paşa kafayla maçı kotaran golü Konyaspor filelerine gönderdi. Semih, Muçi, Al Musrati, Salih, Necip (Harikaydı), Masuaku, enerjilerini idareli kullanarak işlerini iyi yaptılar.

Muçi'nin hiç pozisyon yokken iki hareketle rakip kale önüne gelmesi, aynı şekilde Semih'in en zor pozisyonda klas bir dönüşle ceza sahasına girmesi, şapka çıkarılacak hareketler. Muçi'nin ofsayt olan pozisyonda kaleye attığı ve ağları bulan şutu da muhteşemdi. Kupa'ya pençe atan Kartal, pazar günü de ligin kaderini belirlemek için pençelerinin hazır olduğunu gösterdi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
Kupa, Santos, Kartal, TFF, Beşiktaş, Salih, Masuaku, Semih, Muçi, Necip, Tosun Paşa, Al Musrati, Konyaspor

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Gol için yaratılmış! Nükleer santral! Özgürlük heykeli!!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor