Gol için yaratılmış

Cenk Tosun bu haliyle oynamaz ama hala her maç ilk on birde!? Santos tasarrufu bir kenara bıraksın isterse otelin kral dairesinde kalsın ama kadroyu doğru kurgulasın, çünkü işi bu, ekonomistlik değil! Beşiktaş ilk yarıda yine topu rakibe bırakır bir görünümdeydi. Bunun bir taktik olmadığı aşikar ama maç öncesi soyunma odasında Portekizli her ne söylüyorsa takım o söylenenleri böyle algılıyor ki, böyle oynuyor. O söylem değişmeden oyun değişmeyecek gibi!. İstanbulsporlu oyuncular dün de ellerinden geleni yaptılar. Onurlarıyla oynadılar. Helal olsun. Beşiktaş Semih'in golüne kadar dağınık bir görüntü verdi. Semih soldan girip, uzak köşeye nefis bir plase gönderince manzara değişti… Semih deyince on dakika durmak lazım… Maşallah, Allah nazarlardan saklasın, gol için yaratılmış adeta. Her pozisyonda vuruyor ve golün her türlüsünü de atıyor. Şansı da, bahtı da açık ola. Muçi geçen hafta sekiz şut denemiş gol atamamıştı bu kez az ve öz şut attı biri de gol oldu.



Semih-Muçi ikilisi ön bölgede çok iş yapacaklar gibi. Rashica da onlarla uyumlu oynuyor. Geriye kalan tek şey sol kanatta istikrarı yakalamak. Ha unutmadan, Gedson'un cezalı duruma düşmesi kimseyi fazla sevindirmesin, Salih o bölgede kimseye nefes aldırmaz… Amartey oynarsa o da görevini layıkıyla yapar, çünkü yanlarında El Musrati gibi bir usta var. Çok rahat, özgüvenli, tam bir takım oyuncusu. Yılın en iyi transferlerinden biri. Beşiktaş'ın Santos yönetiminde ikinci yarıda oynadığı oyunlara bakarsak Kartal derbiye hazır ve muhtemelen derbiyi de kazanır. İlk yarıdaki oyunlara bakınca aynı şeyi söylemek zor. Santos bu konuyu çözmeli. Hem de bu hafta.