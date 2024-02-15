Vizyon

Portekizli Fernando Santos zor zamanda geldi ve sanırım elindeki oyunculara bakınca Beşiktaş'ın vizyonunu anlayamadı! O nedenle küçük düşünüyor. Pendikspor, Sivasspor ve Kayserispor deplasmanlarında gol sevinci yaşayamayan Kartal; kalesinde ise beş gol gördü. Bu manzarayı iyi analiz etmek şart. Dolayısıyla Santos konusunda yönetim çok dikkatli ve kararlı olmalı; ya tam güvenmeli ya da şimdiden arayışa başlamalı. Neden derseniz örnekle anlatalım.

MILIC EFSANESİ UNUTULMADI

1980-1981 sezonunda, alt yapı devriminin hemen ardından göreve getirilen Dorde Miliç ilk altı maçının dördünde gol dahi bulamamıştı. Üstünkaya sabretti, o sezon beşinci olan Beşiktaş ertesi yıl ipi göğüsledi; hem de yabancısız ve gençlerden oluşan kadrosuyla. Sonra o temelle Kartal Türk futbolunun 20 yılına damga vurdu, ezeli rekabet tablosunu tersine çevirdi v.b

YOL HARİTASI BELİRLENSİN

Eğer Başkan Hasan Arat o yıllardaki ayak izlerini takip ediyorsa, Santos'u karşısına alıp konuşmalı ve ona göre yol haritası belirleyip kararlılıkla o yolda yürümeli. Aksi halde bir o yana, bir bu yana savrulma dönemi başlar ki, Allah korusun.

UÇAR-AYBABA UYARMALI

Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'a da düşün görevler var ve belki de yapıyorlar. Ben yapmıyorlarsa hatırlatmak anlamında yazıyorum bunları. Fernando Santos, Cenk Tosun'u oynatma pahasına ön taraftaki tüm dengeyi bozuyor. Cenk'in şu haliyle tempo yapması, takımın temposuna uyması mümkün değil. Denenmişi defalarca daha deneyerek şapkadan tavşan çıkarmaya çalışmanın alemi yok.

ÖNDE DÖRT HIZLI ADAM

Kadro gerçekleri ortada. Beşiktaş; Mertens, İnsigne, Callejon ve Hamsik'li Napoli gibi ön tarafta dört çabuk oyuncu ile oynarsa başarılı olur yoksa hep patinaj yapar.

MUCI-SEMİH VAZGEÇİLMEZ

Her şeyden önce Muçi ve Semih tahtaya ilk yazılacak isimler. Muci ve Semih kaleye yakın oynar ve kanatlardaki Rashica, Muleka, Rebic tarafından iyi beslenirlerse Anadolu takımları şöyle dursun F.Bahçe, G.Saray savunmaları bile dayanamaz Kartal'ın temposuna. Yanlış anlaşılmasın, Beşiktaş'ın kadro gerçekleri söylüyor tüm bunları, ben söylemiyorum!..

"VELİ-ATIBA" OLURLAR

Orta sahada da macera aramaya gerek yok. Hazır bonservisi de alınmışken Gedson'un yanına Musrati'yi koyup biraz sabredersen Veli-Atiba gibi sağlam bir ikili yakalamış olursun...

HUZUR BİTER SANTOS GİDER

Bunlar yapılmaz Amerika'yı yeniden keşfetme çabaları devam edilir, sol bek sağa, ön libero stopere, stoper ön liberoya, Cenk ortaya, Semih sola, Muci sağ kanada koyulursa taraftar her maç saçını, başını yolmaya devam eder. Tüm camianın da huzuru kaçar. Sonra da muhtemelen Santos kaçar!.. Uyarı bizden tercih sizden; Sayın Arat, sayın Uçar, sayın Aybaba, Mr Santos...

14 ŞUBAT MASALI

Sevgi kalpten kalbe giden en kısa yoldur. Kapitalizm ise bu yolun üzerine bin bir tuzak koymuş bekliyor. Güzelim sevgiyi cüzdandan cüzdana giden bir yola soktular ve alışverişten, alışverişe, hediyeden, hediyeye hatırlanır hale getirdiler. Düşmeyin bu tuzaklara. Sevgi kalpten kalbe gider, yolunu kendi bulur, günü de yoktur. Çünkü 365 gün 6 saatin tamamı gerçekten sevenlere aittir, cüzdan sevenlere değil!..