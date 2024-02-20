Özgürlük heykeli!

Beş oyuncu Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar tarafından kadro dışı bırakıldıkları zaman, "Bu karar en sonunda pişmanlık yaratır" demiştim. Manzara ortada, Ghezzal'dan sonra dün Aboubakar da forma giydi son bölümde. Demek ki neymiş; burası Beşiktaşmış, burada aklına her eseni yaparsan sonra geri vites yapmak zorunda kalabilirsin... Nokta! Konyaspor enerjisi çok düşük bir takım. Sahaya hiçbir şey yapmamak için çıkmış gibi bir halleri var. Bu sezon genel görüntüleri böyle. Hedefsiz kale oynar gibiler. Onların bu halleri doğal olarak rakibin de enerjisini düşürüyor. İlk yarıda resmen uyuduk. Yan paslar, pas hataları, saçma fauller bitmek bilmedi.



İkinci yarıda Beşiktaş biraz toparlandı. Topa daha çok sahip olan, Kartal sağdan Rashica, soldan Cenk'le bindirdi. Onur da geri pas vermekten yorulmuş olacak ki bu yarıda biraz ileriye oynamaya çalıştı. Çok şükür! Rashica'nın sağdan yaptığı ortada genç Semih uçarak kafayı vurdu ve maçın kilidini açtı. Yere sağlam basan, golü iyi koklayan bu genç adam Beşiktaş tarihine geçmeye kararlı. Bu sezon atılan gollerin yüzde sekseninde payı var ki, neredeyse maçların yarısında oynamadı. Helal olsun. Çok daha iyi olacak inşallah. El Musrati orta sahada özgürlük abidesi gibi heybetli duruyor. İkili mücadelelerde sağlam, ayağı gerçekten çok iyi, isabetsiz pası yok denecek kadar azdı. Arkadaşlarının yardımına ilk giden o, oyunu rahatlatıyor, ters toplar atıyor. Atiba'dan sonra böyle bir cengavere çok ihtiyaç vardı. Hoş geldin El Musrati.