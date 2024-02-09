Kurtarıcı!

Bazı takımlar, bazı maçlarda alan kapatmayı başaramaz, adam kovalamaz… Kimisi, üç pas üst üste yapamaz, savunmadan top çıkaramaz ya da kanatları kullanamaz veya göbekte top tutamaz… Bir başka takım koca sezonun her hangi bir maçında şut atamaz, ya da pres yapamaz, veya orta yapamaz… Velhasıl kelam bazı takımlar, bazı maçlarda, bazı sorunlar yaşar ve kötü bir görüntü verebilir ama hiçbir takım bir maçta yukarıda saydığım saçmalıkların hepsini birden yapmayı başaramaz! Beşiktaş başardı!.. Hem de 45 dakikaya sığdırdı tüm bu saçmalıkları. Helal olsun.. Bu kadar kötü olmak da maharet ister!.. Karşında ligin ortalama takımlarından Antalyaspor var ama senin ne yaptığın belli değil! Savunmadan top çıkacak, ortadan gelen yok, hasbelkader top Gedson ya da Amartey'e gelmiş boşa kaçan hak getire… Rashica ayağına top bekliyor, Rebic ona keza, Cenk Tosun ise ne koşacağı yeri biliyor, ne de koşacak hali var! Garibim Semih de çizginin dibinde çırpınıyor ama nafile, kaleyle arasında dağlar var!



Takım kırk yılda bir rakip kaleye gitmiş ve top Onur'a gelmiş, üzerine gelen sadece bir rakip var, ondan kurtulsa baskıyı sürdürecek, atak şiddetlenecek ama nerde! Dönüyor geriye, hem de en geriye. Santos çaresiz, elindekilerle en iyisini yapmaya çalışıyor. İkinci yarıda Muleka ve genç Emrecan'ın sürdü sahaya ve işler biraz düzeldi. Rashica daha iyi oynamaya başladı, ortada daha iyi pas yapıldı ve sonuç olarak sezon başından beri herkese saç baş yolduran Muleka çıktı ve maçın kahramanı olup günü ve turu kurtardı. Beşiktaş, ZTK'da güç-bela da olsa yoluna devam ediyor ama bu böyle ne kadar gider, orasını tahmin etmek hem çok zor, hem çok kolay! Her maç birkaç kahraman çıkması lazım! Bakalım çıkacak mı!?