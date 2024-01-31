Çatal ve çorba!

Ahmet Nur Çebi, tüm imkansızlıklara rağmen destan yazan Sergen Yalçın'ı, komik gerekçelerle iki ay bekletip önce hevesini kırıp sonra gitmesine neden olduğundan beri Beşiktaş toparlanamıyor. Adeta mutluluk çorba oldu ve Beşiktaşlının elinde çatal var!.. İç içebilirsen ...

YANLIŞLAR KOMEDYASI

Beş oyuncunun kadro dışı kararını sert şekilde eleştirmiştim. Kararın emrivakiyle alınıp sonra Çalımbay'a tebliği edilmesi skandaldı. İkincisi kadro derinliği olmayan Kartal'ın iyice sığlaşacağı da kesindi.. Bu işin sonu pişmanlık olur demiştik ya, aynen öyle oldu. Olmasına oldu da, son pişmanlık fayda etmiyor işte.

ABOU'YU TUTUN

Aynı hata Aboubakar'da yapılmaz inşallah... Genç Semih Kılıçsoy tamam ama Tosun Paşa eski hallerinden çok uzak. Motive olmuş iyi bir Abou'ya, ekmek gibi, su gibi ihtiyacı var Kartal'ın...

ONUR DA GİTSİN

Gelen yok, taraftar önüne geleni gönderme derdinde... Şimdi Tayfur ve Onur'da sıra! Bu çocuklar da gidince sıra kime gelecek acaba! Sorun kişiler değil takım, birileri inşallah çok geç olmadan bunu anlayabilirler.

ARAT VE SÖZLERİ

Dünyada kaç ülke varsa hepsinin kapısını anında açacağını söyleyen Başkan Arat, şu anda sadece Adana Demirspor'dan ayrılan Swensson'u alarak tek icraatını yapmış durumda. Geriye kaldı 229 ülke, bekliyoruz!.. Bakalım kapılar ne zaman ve nasıl açılacak!

ALLAH'A EMANET!

Biri yarın ilk fırsatta herhangi bir kulüpte hocalık yapmaya hazır. Diğeri de yorumculuğa dönmek için fırsat kolluyor. Beşiktaş'ta futbol, futboldan gelenlere, onlar da Allah'a emanet.

NE MAÇ OLUR!

Beşiktaş ve Trabzonspor; al birini, vur ötekine! Muhteşem (!) bir derbi bekliyor bizi... Yetenek fukarası bir sürü oyuncuyu aynı anda izleyeceğiz! Az şey değil hani!.. Kıymetini bilin!.. Visca ve Gedson da olmasa kimi izleriz bilemiyorum! Haaaa... Bu iki devi bu hale getirenlere de benden selam söyleyin!..

FUTBOL ALİMLERİ

Faul rakibe yapılmışken avantaj (!) oynatan, sonra penaltı riskini görünce geriye dönüp "geçen yüzyılda" olan faulü verip futbol kitabını tersten yazan hakemlerimiz size de selam olsun.

TFF VE MHK MÜTHİŞ!

Hakemler her hafta yeni bir destan (!) yazarken TFF ve MHK sessiz... Kulüpler olmasa şu futbolu ne güzel idare ederdik, der gibi sessizce oturuyorlar kenarda... Muhteşemsiniz arkadaşlar...

DENEYİN KRALI

Alper Gezeravcı ilk Türk astronot olarak gururumuz oldu. Uzayda birçok deney yapacağını biliyoruz. Keşke yanına dört büyüklerden birinin bayrağını da alsaydı, en iyi deney bu olurdu! Gurur duymak şöyle dursun, sırf rakip takımın bayrağını yanına aldığı için, uzaya çıkan ilk Türk'ü bile holigan duygularla nasıl parçalayacağımızı tüm dünya görmüş olurdu.

GÖMÜ BULMAK

Boey iyi savunmacı, hücum yönü ise neredeyse hiç yok. Bayern Münih'e 30 milyon euro'ya satılması ticari bir mucize gibi. Kim başardıysa helal olsun. Büyük para.. Sadece iyi savunma yapan bir oyuncu için çok büyük para. Gömü bulmak gibi bir şey bu.