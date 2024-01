Baba-oğul Kartal avlıyor!

Biliyorsunuz ki futbolun tek patronu Samet Aybaba... Futboldan sorumlu yönetici de Kral Feyyaz... Hep söylendiği ve de özlendiği gibi futboldan gelen, iki büyük ustanın gönderdikleri oyuncu Roiser, aldıkları Swenson! Fıkra bu kadar... Öbür taraftan Başkan Hasan Arat, "Ben futbolla hiç ilgilenmeyeceğim" demişti, helal olsun! Sözünün eriymiş... Hiç ilgilenmiyor!.. Futbol dediğimiz oyunun bir yarısında en az, 45 adet 60 saniye var! On bir kişiden oluşan bir takım bu süre içinde, onlarca ikili mücadele kazanabilir, birkaç şut atabilir, atak geliştirebilir, en azından kilometrelerce koşabilir v.s. H H H

Beşiktaş bunların hiç birini yapmadı ilk yarıda. Koca devredeki tek hareket Salih'e yapılan penaltıydı, onu da VAR protokolünü çiğneyen Serkan Tokat bozdu! Hakem, darbe görmüş ve penaltıyı vermiş. Eğer temas yok ise VAR'a çağırabilirsin, temasın azlığı, çokluğu seni ilgilendirmez. Ben demiyorum VAR protokolü diyor. Yıllar önce, babası Metin Tokat, Vansporlu Aykut smaç yaptığı halde Beşiktaş lehine penaltı vermemişti... Şimdi oğlu verileni iptal ettiriyor. Pes! Ailece "Aslansınız" anladık da, Kartal'la alıp veremediğiniz nedir be arkadaş! İlk yarıda berbat bir Beşiktaş vardı özetle. İkinci yarı, aynı rakip, aynı hakem, aynı saha ve aynı kadrolarla oynandı, yani hiçbir değişiklik yoktu ama oyun değişti! Bunu ben çözemem (!) o nedenle İlber Ortaylı- Celal Şengör ikilisine bırakıyorum, belki onların bu konuda da bir fikirleri vardır.