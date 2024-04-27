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📺TEŞKİLAT 105. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 105. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 105. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 105. yeni ve 28 Nisan Pazar günü yayınlanacak son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 23:00 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 23:10
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📺TEŞKİLAT 105. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 28 Nisan Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek Dizinin 105. bölümünün fragmanı yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

👉TEŞKİLAT 105. BÖLÜM İZLE

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TEŞKİLAT 105. BÖLÜM ÖZETİ

Ömer artık Çetin'e karşı kartlarını açık oynar. Ama şirketin herhangi bir oyununa karşı da hazırlıklıdır. Bu süreçte duygusal olarak zorlanan Neslihan'ın da yanında olmaya çalışır. Ekip görevine odaklanmışken bir taraftan da Korkut'un durumunu çözmeye çalışırlar. Fakat bu yolun sonu da onları düşmanlarına götürecektir. Çetin'in ihanetinin ortaya çıkmasıyla her ne kadar Ömer'in haklılığı ispatlansa da, hem Ömer hem de ekibi için bu her şeyin başlangıcıdır.

👉TEŞKİLAT 105. BÖLÜM İZLE

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