Haberler UEFA Avrupa Ligi Atalanta - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi final maçı ne zaman?

Atalanta - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi final maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi final maçında İtalyan ekibi Atalanta ile Alman temsilcisi Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve hangi gün oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm bilinmesi gerekenler...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 01:20 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 01:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Atalanta - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi final maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final maçlarının tamamlanmasının ardından finale kalan takımlar belli oldu. İki maç sonunda Marsilya'yı 4-1'lik skorla geçen Atalanta, finale yükselen ilk takım oldu. Aynı şekilde Bayer Leverkusen ise Roma'yı 4-2 mağlup ederek bir diğer finalist oldu.

Bu gelişme sonrası Avrupa Ligi final maçının ne zaman oynanacağı merak edilmeye başlandı. Peki; Atalanta - Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

ATALANTA - LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi final maçı, 22 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak. Dev finalin ev sahipliğini İrlanda'daki Dublin Arena yapacak.

LEVERKUSEN'İN FİNAL YOLU

Avrupa Ligi'ne H Grubu'nda başlayan Leverkusen; Karabağ, Molde ve Hacken'in yer aldığı gruptan lider çıktı. Alman ekibi son 16 turunda Karabağ'ı, çeyrek finalde West Ham United'ı ve yarı finalde ise Roma'yı geçerek finale yükseldi.

ATALANTA'NIN FİNAL YOLU

Avrupa Ligi'nde D Grubu'nda başlayan Atalanta ise; Sporting, Sturm Graz ve Rakow'lu gruptan lider çıktı. İtalyan ekibi son 16 turunda Sporting'i, çeyrek finalde Liverpool'u ve yarı finalde ise Marsilya'yı eleyerek finale yükselen taraf oldu.

Eski Beşiktaşlı G.Saray'a geliyor!
F.Bahçe'nin gözdesi Barça'ya! Anlaşma sağlandı
DİĞER
Şampiyonlar Ligi’nde nefes kesen maça damga vurmuştu! Herkesin konuştuğu pozisyon için olay görüntü ortaya çıktı: İşte ofsayt çizgisi…
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Mourinho THY'nin reklam yüzü oldu!
G.Saray'dan yerli atağı! 2 transfer birden
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Leverkusen 59 yıllık yenilmezlik rekorunu kırdı!
Bayer Leverkusen - Roma maçı ne zaman?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 10 MAYIS rakamları
Cuma Hutbesi DİYANET 10 MAYIS 2024
🌹 RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Leverkusen 59 yıllık yenilmezlik rekorunu kırdı! Leverkusen 59 yıllık yenilmezlik rekorunu kırdı! 00:28
Atalanta - Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Atalanta - Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? 00:22
Mourinho THY'nin reklam yüzü oldu! Mourinho THY'nin reklam yüzü oldu! 00:09
Atalanta Avrupa Ligi'nde finalde! Atalanta Avrupa Ligi'nde finalde! 23:59
Leverkusen Avrupa Ligi'nde finalde! Leverkusen Avrupa Ligi'nde finalde! 23:59
Arat'tan teknik direktör ve transfer açıklaması! Arat'tan teknik direktör ve transfer açıklaması! 23:09
Daha Eski
UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak? 22:20
Trabzonspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı Trabzonspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı 21:13
G.Saray'da Fatih Karagümrük mesaisi! G.Saray'da Fatih Karagümrük mesaisi! 20:45
Furkan Ubeyde Çamoğlu Avrupa Şampiyonu! Furkan Ubeyde Çamoğlu Avrupa Şampiyonu! 19:50
F.Bahçe'nin gözdesi Barça'ya! Anlaşma sağlandı F.Bahçe'nin gözdesi Barça'ya! Anlaşma sağlandı 19:35
Beşiktaş ve Trabzonspor'a Reus'tan haber var! Beşiktaş ve Trabzonspor'a Reus'tan haber var! 19:09