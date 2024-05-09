Atalanta - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi final maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final maçlarının tamamlanmasının ardından finale kalan takımlar belli oldu. İki maç sonunda Marsilya'yı 4-1'lik skorla geçen Atalanta, finale yükselen ilk takım oldu. Aynı şekilde Bayer Leverkusen ise Roma'yı 4-2 mağlup ederek bir diğer finalist oldu.

Bu gelişme sonrası Avrupa Ligi final maçının ne zaman oynanacağı merak edilmeye başlandı. Peki; Atalanta - Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte detaylar...

ATALANTA - LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi final maçı, 22 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak. Dev finalin ev sahipliğini İrlanda'daki Dublin Arena yapacak.

LEVERKUSEN'İN FİNAL YOLU

Avrupa Ligi'ne H Grubu'nda başlayan Leverkusen; Karabağ, Molde ve Hacken'in yer aldığı gruptan lider çıktı. Alman ekibi son 16 turunda Karabağ'ı, çeyrek finalde West Ham United'ı ve yarı finalde ise Roma'yı geçerek finale yükseldi.

ATALANTA'NIN FİNAL YOLU

Avrupa Ligi'nde D Grubu'nda başlayan Atalanta ise; Sporting, Sturm Graz ve Rakow'lu gruptan lider çıktı. İtalyan ekibi son 16 turunda Sporting'i, çeyrek finalde Liverpool'u ve yarı finalde ise Marsilya'yı eleyerek finale yükselen taraf oldu.