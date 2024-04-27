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Kurban Bayramı ayın kaçına denk geliyor? | (16 Haziran) Bayrama kaç gün kaldı? | Diyanet KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2024

Tarihi Hz. İbrahim Peygambere kadar uzanan Kurban Bayramı, Allah için kesilen kurbanların etlerinin dağıtılmasını ve herkesin evinde et pişmesini esas alır. Aynı zamanda Hac ibadetinin de gerçekleştiği bu mübarek bayramın bu sene ne zaman eda edileceği merak ediliyor. Peki Kurban Bayramı ayın kaçına denk geliyor? Bayrama kaç gün kaldı? İşte 2024 dini günler takvimi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 21:30
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Kurban Bayramı ayın kaçına denk geliyor? | (16 Haziran) Bayrama kaç gün kaldı? | Diyanet KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2024

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2024 | Mübarek Kurban Bayramı'nın 2024 yılında hangi tarihe denk geleceği merak ediliyor. Diyanet'in bu yılın takvimini açıklamasıyla, ay yılı esas alınan Hicri takvimde, 2024 yılında Kurban Bayramı'nın hangi tarihe denk geldiği hesaplanmış oldu. Peki Kurban Bayramı ayın kaçına denk geliyor? Bayrama kaç gün kaldı? İşte 2024 dini günler takvimi...

2024 KURBAN BAYRAMI HANGİ TARİHTE?

2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü eda edilecek. 15 Haziran Cumartesi günü Kurban Bayramı arifesi kabul edilirken, 4 gün sürecek olan bayram, 16 - 17 - 18 - 19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ DİYANET

🤲Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

🤲Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma

🤲Mirac Kandili: 06 Şubat 2024 Salı

🤲Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi

🤲Ramazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi

🤲Kadir Gecesi: 05 Nisan 2024 Cuma

🤲Arefe: 09 Nisan 2024 Salı

🤲Ramazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 Çarşamba

🤲Ramazan Bayramı (2. Gün): 11 Nisan 2024 Perşembe

🤲Ramazan Bayramı (3. Gün): 12 Nisan 2024 Cuma

🤲Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi

🤲Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar

🤲Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi

🤲Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı

🤲Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba

🤲Hicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 Pazar

🤲Aşure Günü: 16 Temmuz 2024 Salı

🤲Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi

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