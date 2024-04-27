Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 28 Nisan rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 28 Nisan rakamları

28 Nisan 2024 günü, önceki günlerde yağış görülmemesinin ardından barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 80'in üzerinde seyrediyor. Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 82,81 olarak ölçüldü. İşte 28 Nisan 2024 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 00:40 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 00:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 28 Nisan rakamları

BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 Nisan | İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Sazlıdere Barajı'nda su miktarı yüzde 61,48 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 92,06 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 28 Nisan 2024 günü yüzde 82,81 olarak ölçüldü.

💦28 Nisan 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

28 Nisan Pazar günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 82,81 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 28 Nisan'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %91,99

🚿 Darlık Barajı: %84,27

🚿 Elmalı Barajı: %89,46

🚿 Terkos Barajı: %92,06

🚿 Alibey Barajı: %66,54

🚿 Büyükçekmece Barajı: %78,1

🚿 Sazlıdere Barajı: %61,48

🚿 Istrancalar Barajı: %73,88

🚿 Kazandere Barajı: %76,83

🚿 Pabuçdere Barajı: %74,48

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup oranlar yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

Toroğlu'dan o isme sert sözler! "Bunlar futbol sahtekarı"
Kartal'dan flaş Dzeko açıklaması!
DİĞER
Hepsi grubu kızlarından Cemre Kemer ikinci kez anne oldu!
İyi Parti'de Olağanüstü Kurultay: Yeni Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu oldu | Başkan Erdoğan'dan tebrik telefonu
Serdar Topraktepe: Hakemin kararları...
G.Saray'dan transfer harekatı! Milli yıldız imzayı atıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
EKPSS kaç dakika, kaç soru?
Kurban Bayramı ayın kaçına denk geliyor?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (27 Nisan)
İntegral müfredattan kalktı mı?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
A. Villa'ya Chelsea çelmesi! A. Villa'ya Chelsea çelmesi! 00:09
A. Madrid evinde Bilbao'yu devirdi! A. Madrid evinde Bilbao'yu devirdi! 00:09
PSG evinde 1 puana razı! PSG evinde 1 puana razı! 23:59
Al Musrati'den özür mesaji! Al Musrati'den özür mesaji! 23:50
Volkan Demirel'den istifa açıklaması! Volkan Demirel'den istifa açıklaması! 23:27
İsmail Kartal derbinin kırılma anını açıkladı! İsmail Kartal derbinin kırılma anını açıkladı! 23:10
Daha Eski
Toroğlu'dan o isme sert sözler! "Bunlar futbol sahtekarı" Toroğlu'dan o isme sert sözler! "Bunlar futbol sahtekarı" 22:25
"Son maça kadar devam edeceğiz!" "Son maça kadar devam edeceğiz!" 22:13
Worrall: Kırmızı kart bizi olumsuz etkiledi! Worrall: Kırmızı kart bizi olumsuz etkiledi! 22:08
Dusan Tadic: Şampiyonluk... Dusan Tadic: Şampiyonluk... 22:07
Djiku: Taraftarımız... Djiku: Taraftarımız... 22:06
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları... İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın kalan maçları... 22:01