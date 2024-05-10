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Türkiye Entelektüel Oyunları'nda ilk aşama tamamlandı

Türkiye Entelektüel Oyunları (TEO) Liseler Arası Bilgi Yarışması’nın ilk aşaması tamamlandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 14:48 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 14:52
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Türkiye Entelektüel Oyunları'nda ilk aşama tamamlandı

Türkiye'nin geleceğine yön verecek gençlerin kültürel ve entelektüel gelişimlerini desteklemek, düşünme kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen yarışmanın ilk aşaması, 20 Nisan Cumartesi günü 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. 60 bin öğrenciden oluşan 30 bin takımın başvurduğu yarışmaya öğrenciler, Yunus Emre'den Martin Lings'e, Tolstoy'dan Amin Maalouf'a birçok değerli fikir insanının kitabını okuyarak hazırlandılar.

Eğitimde farklı bir bakış açısı arayan, gelişim ve değişime açık, insanı merkeze alarak gelecek için fark yaratmayı hedefleyen Eğitimde 1 Adım Ötesi'nin inisiyatifinde gerçekleşen yarışma, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde gerçekleştirildi.

Yarışmada Türkiye'nin ve dünyanın zengin düşünce mirasından seçilen on kitaptan sorumlu olan öğrenciler, yalnızca yarışmakla kalmayıp muhakeme ve çıkarım yapma kabiliyetlerini de geliştirme fırsatı buldular.

Her ilden il birincilerinin katılacağı yarı final 25 Mayıs'ta, final ise 26 Mayıs tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Yarışmada, birinci olan takıma 100 bin tl, ikinci olan takıma 50 bin tl, üçüncü olan takıma 30 bin tl ödül verilecek. Sıralamaya giren takımlara danışmanlık yapan öğretmenlere ise sırasıyla; 30 bin tl, 20 bin tl, 10 bin tl ödül verilecek.

TEO (Türkiye Entelektüel Oyunları) Liseler Arası Bilgi Yarışması, gençlerin entelektüel ve kültürel gelişimine destek olarak Türkiye'nin geleceğine uzun yıllar katkı sağlamayı hedefliyor.

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