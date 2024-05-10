Haberler Magazin GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 10 Mayıs Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 10 Mayıs Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta 10 Mayıs bilezikleri kim aldı? | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı Gelinim Mutfakta'da ödülü kazanan isim merak ediliyordu. Kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 10 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 12:50 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 13:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? | 10 Mayıs Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 10 MAYIS? | Gelinim Mutfakta'nın 1385. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 10 Mayıs Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi? Çeyrek altını kim aldı? Bilezikleri kim kazandı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 10 MAYIS CUMA?

Gelinim Mutfakta'nın 1385. bölümünde elenen isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 3 MAYIS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 3 Mayıs Cuma tarihli günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta 5 - 10 Mayıs hafta finalinde bilezikleri alan gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 4 Mayıs Perşembe günü çeyrek altını Zeynep gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 29 - 3 Mayıs Nisan haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Damla gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında29 Nisan - 3 Mayıs hafta finalinde elenen isim Yeşim gelin oldu.

Kartal veryansın etti! "Yönetimden bile..."
G.Saray'a Arjantinli orta saha!
DİĞER
Son dakika haberi: Arda Güler'in bonus maddesi ortaya çıktı! Fenerbahçelileri yıkan gelişme: Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa...
Başkan Erdoğan'dan İdari Yargı Günü ve Danıştay'ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde önemli açıklamalar
Batshuayi Leeds’le anlaştı
Performansı sınıfta kaldı! Menajeri 2 takımla görüştü...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 10 MAYIS 2024 | 👊Haftanın son iş günü, her şeye hazırlıklı olun!
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?
DGS BAŞVURU EKRANI 2024 | DGS'ye nasıl başvurulur? Başvuru ücreti ne kadar, kimler başvurabilir, başvuru şartları ne?
Cuma Hutbesi DİYANET 10 MAYIS 2024
🌹 RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda'dan U14 Milli Takım kampına ziyaret! Arda'dan U14 Milli Takım kampına ziyaret! 12:48
G.Saray'a kötü haber! Paralar uçtu gitti G.Saray'a kötü haber! Paralar uçtu gitti 12:28
Athletic Bilbao - Osasuna maçı ne zaman? Athletic Bilbao - Osasuna maçı ne zaman? 11:44
Granada - Real Madrid maçı ne zaman? Granada - Real Madrid maçı ne zaman? 11:17
Villarreal - Sevilla maçı ne zaman? Villarreal - Sevilla maçı ne zaman? 11:15
Mallorca - Las Palmas maçı ne zaman? Mallorca - Las Palmas maçı ne zaman? 11:12
Daha Eski
Kartal veryansın etti! "Yönetimden bile..." Kartal veryansın etti! "Yönetimden bile..." 11:09
Nottingham Forest - Chelsea maçı ne zaman? Nottingham Forest - Chelsea maçı ne zaman? 10:47
West Ham United - Luton Town maçı ne zaman? West Ham United - Luton Town maçı ne zaman? 10:43
West Ham United - Luton Town maçı ne zaman? West Ham United - Luton Town maçı ne zaman? 10:36
Cavaliers seriyi eşitledi! Cavaliers seriyi eşitledi! 10:35
Milli sporcuyu yılan ısırdı Milli sporcuyu yılan ısırdı 10:33