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İZMİR'DE DEPREM | Son dakika Ege'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? 2 Haziran son depremler

Ege Denizi'nde öğle saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerde hissedilen depremin ardından vatandaşlar, depremin şiddeti ve merkez üssü hakkında araştırmalara başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin detaylarını duyurduğu depreme ilişkin sorgulanan 'Ege'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? 2 Haziran son depremler' konularını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 13:20 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 13:50
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İZMİR'DE DEPREM | Son dakika Ege'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? 2 Haziran son depremler

İzmir DEPREM SON DAKİKA | İzmir'de öğle saatlerinde meydana gelen deprem vatandaşları korkuttu. Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinde büyüklüğü 4,1 olarak açıklanan deprem hakkında arama motorlarında sorgulanan 'İzmir'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE, MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre, Ege Denizi açıklarında 4,1 şiddetinde deprem gerçekleşti. Sarsıntı 5.9 km derinlikte yaşanırken çevre illerden de hissedildi.

Öte yandan AFAD ise depremin şiddetini 4,2 olarak duyurdu. Sarsıntının derinliğini 7 km olarak açıklayan AFAD, bölgeden henüz olumsuz bir ihbar alınmadığını bildirdi.

2020 İZMİR DEPREMİ

İzmir'de 2020 yılında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde toplam 114 kişi hayatını kaybetti. Bu deprem, özellikle Seferihisar açıklarında gerçekleşti ve birçok bina yıkıldı veya ağır hasar aldı. Deprem sonrasında en az 962 kişi yaralandı ve 106 kişi enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

Depremin ardından bölgede 850'den fazla artçı sarsıntı kaydedildi ve arama kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı. Ekipler, enkaz altında kalanları kurtarmak için yoğun çaba gösterdi. Sahil Güvenlik Komutanlığı da arama kurtarma çalışmalarına katılarak 116 personel, 11 sahil güvenlik botu ve 3 helikopter ile destek verdi.

Deprem sonrası, AFAD ve Türk Kızılay tarafından bölgeye çok sayıda çadır, battaniye, yatak ve diğer acil yardım malzemeleri gönderildi. Ayrıca, psikososyal destek ekipleri de bölgeye sevk edilerek depremden etkilenenlere yardım sağladı.

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