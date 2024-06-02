ABD TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺 | ABD - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Milletler Ligi

A Mİlli Voleybol Takımımız, ABD etabındaki son maçında ABD ile karşı karşıya gelecek. Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", ABD etabında yarıştığı Almanya, Sırbistan ve Güney Kore karşısında elde ettiği galibiyetin ardından bu etabı namağlup tamamlamak için parkeye çıkacak. Peki ABD - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

ABD - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

ABD - Türkiye maçı 2 Haziran Pazar günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

12 Haziran 2024: Türkiye-Tayland (12.00)

13 Haziran 2024: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (15.30)

15 Haziran 2024: Çin-Türkiye (15.30)

16 Haziran 2024: Türkiye-Brezilya (12.00)

MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

Polonya (24 P) Brezilya (19 P) Japonya (18 P) Türkiye (16 P) İtalya (16 P) Çin (15 P) ABD (12 P) Kanada (12 P) Hollanda (12 P) Sırbistan (9 P) Dominik Cumhuriyeti (6 P) Tayland (4 P) Güney Kore (4 P) Fransa (4 P) Almanya (3 P) Bulgaristan (2 P)