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ABD TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺 | ABD - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Milletler Ligi

Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasının son maçında ABD ile karşı karşıya gelecek. Üst üste aldığı galibiyetlerin ardından ABD'de 4. kez parkeye çıkacak olan Filenin Sultanları, bu etabı namağlup tamamlama peşinde. Mücadele ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, ABD - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 12:40 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 13:00
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ABD TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺 | ABD - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? | Milletler Ligi

A Mİlli Voleybol Takımımız, ABD etabındaki son maçında ABD ile karşı karşıya gelecek. Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", ABD etabında yarıştığı Almanya, Sırbistan ve Güney Kore karşısında elde ettiği galibiyetin ardından bu etabı namağlup tamamlamak için parkeye çıkacak. Peki ABD - Türkiye voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

ABD - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

ABD - Türkiye maçı 2 Haziran Pazar günü saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

12 Haziran 2024: Türkiye-Tayland (12.00)

13 Haziran 2024: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (15.30)

15 Haziran 2024: Çin-Türkiye (15.30)

16 Haziran 2024: Türkiye-Brezilya (12.00)

MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU

  1. Polonya (24 P)
  2. Brezilya (19 P)
  3. Japonya (18 P)
  4. Türkiye (16 P)
  5. İtalya (16 P)
  6. Çin (15 P)
  7. ABD (12 P)
  8. Kanada (12 P)
  9. Hollanda (12 P)
  10. Sırbistan (9 P)
  11. Dominik Cumhuriyeti (6 P)
  12. Tayland (4 P)
  13. Güney Kore (4 P)
  14. Fransa (4 P)
  15. Almanya (3 P)
  16. Bulgaristan (2 P)
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