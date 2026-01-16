CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Bundesligada kritik randevu: Werder Bremen-Eintracht maçı hangi kanalda?

Bundesligada kritik randevu: Werder Bremen-Eintracht maçı hangi kanalda?

Bundesliga’nın 18. haftasında Werder Bremen, evinde ligin güçlü ekiplerinden Eintracht Frankfurt’u konuk ediyor. Topladığı 17 puanla 13. sırada yer alan ve geçtiğimiz hafta Borussia Dortmund’a 3-0 mağlup olan Bremen, taraftarı önünde kazanarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Diğer tarafta, 26 puanla 7. sırada bulunan ve hafta içi Stuttgart’a 3-2 kaybeden Dino Toppmöller yönetimindeki Frankfurt ise, deplasmanda yara sararak Avrupa kupaları iddiasını sürdürmek niyetinde. İki takımın da son maçlarını kaybetmiş olması, bu akşamki açılış mücadelesini her iki taraf için de bir 'telafi' randevusuna dönüştürüyor. İşte Werder Bremen-Eintracht maçının detayları...

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 14:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bundesligada kritik randevu: Werder Bremen-Eintracht maçı hangi kanalda?

Werder Bremen-Eintracht maçını canılı takip etmek için tıklayın...

Weserstadion'da Werder Bremen-Eintracht mücadelesi için çalacak düdükle birlikte Bundesliga'da sezonun ikinci yarısı resmen start alıyor. Ev sahibi Werder Bremen'de sakatlıkları süren Wober ve Niklas Stark'ın yokluğu savunma kurgusunu zorlarken, hücumda Justin Njinmah ve Romano Schmid'in yaratıcılığına güveniliyor. Konuk ekip Eintracht Frankfurt cephesinde ise işler daha pozitif; milli yıldızımız Can Uzun'un ilk yarıdaki etkileyici performansı ve Japon yıldız Ritsu Doan'ın formu Frankfurt'un en büyük kozları. İşte Werder Bremen-Eintracht maçının detayları...

Werder Bremen-Eintracht MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 18. haftasında oynanacak Werder Bremen-Eintracht maçı, 16 Ocak Cuma günü Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

Werder Bremen-Eintracht MAÇI HANGİ KANALDA?

Werder Bremen-Eintracht maçı S Sports Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Werder Bremen-Eintracht MUHTEMEL 11'LER

Werder Bremen: Backhaus; Coulibaly, Friedl, Pieper; Sugawara, Stage, Lynen, Schmidt; Schmid, Njinmah, Grull

Eintracht: Kaua; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Hojlund, Larsson, Brown; Uzun, Doan; Knauff

ASpor CANLI YAYIN

Türk Telekom reklam
Yıldız isim için flaş haber! "Evine yakın olmak istiyor"
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Dijital abluka: Yabancı platformlar hem reklam gelirlerine hem verilere çöktü! Uzmanlar uyardı: Milli güvenlik sorunu!
G.Saray'a Ruiz şoku! Transferi...
Szymanski'ye bir talip de İspanya'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de hazırlıklar başladı! F.Bahçe'de hazırlıklar başladı! 13:42
Monaco-Lorient maçı ayrıntıları! Monaco-Lorient maçı ayrıntıları! 13:36
Pisa-Atalanta maçı ne zaman? Pisa-Atalanta maçı ne zaman? 13:24
Yıldız isim için flaş haber! "Evine yakın olmak istiyor" Yıldız isim için flaş haber! "Evine yakın olmak istiyor" 12:34
F.Bahçe'den Lukaku için takas formülü! F.Bahçe'den Lukaku için takas formülü! 12:05
Espanyol-Girona maçı saat kaçta? Espanyol-Girona maçı saat kaçta? 11:52
Daha Eski
Premier Lig devi Arda Güler'den vazgeçmiyor! Premier Lig devi Arda Güler'den vazgeçmiyor! 11:47
Orkun için flaş transfer iddiası! Orkun için flaş transfer iddiası! 11:35
Arca Çorum FK-Adana Demirspor maçı detayları! Arca Çorum FK-Adana Demirspor maçı detayları! 11:27
G.Saray ve F.Bahçe'ye para cezası! G.Saray ve F.Bahçe'ye para cezası! 11:00
Fenerbahçe Beko-Velancia Basket maçı detayları! Fenerbahçe Beko-Velancia Basket maçı detayları! 10:51
Alperen'in performansı Houston'a yetmedi Alperen'in performansı Houston'a yetmedi 10:48