Bundesligada kritik randevu: Werder Bremen-Eintracht maçı hangi kanalda?

Werder Bremen-Eintracht maçını canılı takip etmek için tıklayın...

Weserstadion'da Werder Bremen-Eintracht mücadelesi için çalacak düdükle birlikte Bundesliga'da sezonun ikinci yarısı resmen start alıyor. Ev sahibi Werder Bremen'de sakatlıkları süren Wober ve Niklas Stark'ın yokluğu savunma kurgusunu zorlarken, hücumda Justin Njinmah ve Romano Schmid'in yaratıcılığına güveniliyor. Konuk ekip Eintracht Frankfurt cephesinde ise işler daha pozitif; milli yıldızımız Can Uzun'un ilk yarıdaki etkileyici performansı ve Japon yıldız Ritsu Doan'ın formu Frankfurt'un en büyük kozları. İşte Werder Bremen-Eintracht maçının detayları...

Werder Bremen-Eintracht MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bundesliga'nın 18. haftasında oynanacak Werder Bremen-Eintracht maçı, 16 Ocak Cuma günü Türkiye saati ile 22.30'da başlayacak.

Werder Bremen-Eintracht MAÇI HANGİ KANALDA?

Werder Bremen-Eintracht maçı S Sports Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Werder Bremen-Eintracht MUHTEMEL 11'LER

Werder Bremen: Backhaus; Coulibaly, Friedl, Pieper; Sugawara, Stage, Lynen, Schmidt; Schmid, Njinmah, Grull

Eintracht: Kaua; Collins, Koch, Theate; Kristensen, Hojlund, Larsson, Brown; Uzun, Doan; Knauff