Pisa-Atalanta maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Arena Garibaldi'de oynanacak Pisa-Atalanta mücadelesi, Serie A'nın alt ve üst sıralarındaki dengeleri sarsabilecek bir potansiyele sahip. Ev sahibi Pisa, teknik direktör Alberto Gilardino yönetiminde kısıtlı kadrosuna rağmen iç saha direncini sahaya yansıtarak puan arayacak; takımda önemli bir eksik bulunmaması ev sahibinin en büyük güvencesi Konuk ekip Atalanta cephesinde ise kadro kalitesi ağır bassa da, milli takım kampında bulunan yıldız oyuncu Ademola Lookman ve sakatlıkları süren Sead Kolasinac ile Berat Djimsiti gibi savunmanın kilit isimlerinin yokluğu Palladino'yu rotasyona zorluyor. Peki Pisa-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Pisa-Atalanta MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pisa-Atalanta maçı, 16 Ocak Cuma günü Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Pisa-Atalanta MAÇI HANGİ KANALDA?

Arena Garibaldi'deki Pisa-Atalanta mücadelesi, S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Pisa-Atalanta MUHTEMEL 11'LER

Pisa: Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Bonfanti; Toure, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca