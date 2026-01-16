CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Pisa-Atalanta maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Pisa-Atalanta maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A’nın 21. haftasında Pisa, kendi sahasında ligin formda ekiplerinden Atalanta’yı konuk ediyor. Topladığı 13 puanla 19. sırada yer alan ve sezonun ikinci yarısında kümede kalma umutlarını tazelemek isteyen Alberto Gilardino’nun öğrencileri, taraftarı önünde büyük bir sürprize imza atmayı hedefliyor. Diğer tarafta, 31 puanla 7. sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi potası ile arasındaki farkı kapatmak isteyen Raffaele Palladino yönetimindeki Atalanta ise, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek ilk 5 içerisine zıplamanın hesaplarını yapıyor. İşte Pisa-Atalanta maçının yayın bilgileri...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 13:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Pisa-Atalanta maçı izle: Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Pisa-Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Arena Garibaldi'de oynanacak Pisa-Atalanta mücadelesi, Serie A'nın alt ve üst sıralarındaki dengeleri sarsabilecek bir potansiyele sahip. Ev sahibi Pisa, teknik direktör Alberto Gilardino yönetiminde kısıtlı kadrosuna rağmen iç saha direncini sahaya yansıtarak puan arayacak; takımda önemli bir eksik bulunmaması ev sahibinin en büyük güvencesi Konuk ekip Atalanta cephesinde ise kadro kalitesi ağır bassa da, milli takım kampında bulunan yıldız oyuncu Ademola Lookman ve sakatlıkları süren Sead Kolasinac ile Berat Djimsiti gibi savunmanın kilit isimlerinin yokluğu Palladino'yu rotasyona zorluyor. Peki Pisa-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Pisa-Atalanta MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pisa-Atalanta maçı, 16 Ocak Cuma günü Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Pisa-Atalanta MAÇI HANGİ KANALDA?

Arena Garibaldi'deki Pisa-Atalanta mücadelesi, S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Pisa-Atalanta MUHTEMEL 11'LER

Pisa: Scuffet; Calabresi, Canestrelli, Bonfanti; Toure, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo; Meister

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca

ASpor CANLI YAYIN

Türk Telekom reklam
F.Bahçe'den Lukaku için takas formülü!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Dijital abluka: Yabancı platformlar hem reklam gelirlerine hem verilere çöktü! Uzmanlar uyardı: Milli güvenlik sorunu!
G.Saray'a Ruiz şoku! Transferi...
Szymanski'ye bir talip de İspanya'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Werder Bremen-Eintracht maçı tüm detayları! Werder Bremen-Eintracht maçı tüm detayları! 14:17
Tüm ayrıntılarıyla PSG-Lille maçı! Tüm ayrıntılarıyla PSG-Lille maçı! 13:51
F.Bahçe'de hazırlıklar başladı! F.Bahçe'de hazırlıklar başladı! 13:42
Monaco-Lorient maçı ayrıntıları! Monaco-Lorient maçı ayrıntıları! 13:36
Pisa-Atalanta maçı ne zaman? Pisa-Atalanta maçı ne zaman? 13:24
Yıldız isim için flaş haber! "Evine yakın olmak istiyor" Yıldız isim için flaş haber! "Evine yakın olmak istiyor" 12:34
Daha Eski
F.Bahçe'den Lukaku için takas formülü! F.Bahçe'den Lukaku için takas formülü! 12:05
Espanyol-Girona maçı saat kaçta? Espanyol-Girona maçı saat kaçta? 11:52
Premier Lig devi Arda Güler'den vazgeçmiyor! Premier Lig devi Arda Güler'den vazgeçmiyor! 11:47
Orkun için flaş transfer iddiası! Orkun için flaş transfer iddiası! 11:35
Arca Çorum FK-Adana Demirspor maçı detayları! Arca Çorum FK-Adana Demirspor maçı detayları! 11:27
G.Saray ve F.Bahçe'ye para cezası! G.Saray ve F.Bahçe'ye para cezası! 11:00