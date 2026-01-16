CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı açıkladı! "Demir Ege, Rafa Silva ve Tammy Abraham..."

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı açıkladı! "Demir Ege, Rafa Silva ve Tammy Abraham..."

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Adalı takımdaki geleceği merak konusu haline gelen Demir Ege, Rafa Silva ve Tammy Abraham'ın durumunu değerlendirdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 14:57 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 15:33
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı açıkladı! "Demir Ege, Rafa Silva ve Tammy Abraham..."

Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulüpte düzenlenen sponsorluk toplantısında açıklamalarda bulundu. Adalı takımda adı ayrılık ile anılan isimlerle ilgili konuştu. Demir Ege Tıknaz'a teklif geldiğini açıklayan Adalı, "Teklif yapan kulüple görüşürüyoruz. Kendisi de gitmek istiyor." dedi.

"TAMMY ABRAHAM'IN KALMASINI İSTİYORUZ"

Öte yandan Tammy Abraham ve Aston Villa iddiaları hakkında konuşan Adalı, "Abraham için Aston Villa'dan resmi sayılabilecek bir teklif geldi, İngiltere'den başka bir teklif daha geldi, şu anlık satmak gibi bir planımız yok. Teknik kadronun Aston Villa'dan istediği futbolcular var, bunu da biz onlara ilettik." ifadeleri ile İngiliz futbolcunun takımda kalmasından yana olduklarını açıkladı.

"RAFA SILVA DA GİDECEKLER LİSTESİNDE"

Takımda en merak edilen isimlerden biri olan Rafa Silva ile ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı başkan, "Her ne kadar çok konuşmak istemesem de Rafa Silva gidecekler listesinde." sözleri ile kulübün Portekizli yıldız ile ilgili düğüm olan süreçte karşısındaki duruşunu duyurdu.

Öte yandan Benfica'nın Rafa için temaslarına ilişkin konuşan Adalı, "Benfica, Rafa Silva ile ilgili bir girişimde bulunmuştu. İstediğimiz şekilde bir teklif gelirse Rafa gider, Benfica'da oynar ama o çizgiye gelmedikten sonra Rafa burada kalır. Bizim için de çok önemli değil, Rafa'nın maaşı ödeyeceğimiz para. Kalır ve Beşiktaş'ın futbolcusu olarak hayatına devam eder." dedi.

Adalı'dan gündem olan transfer açıklaması!
Samsunspor'un rakibi belli oldu!
DİĞER
Beşiktaş Abraham’ı bekliyor! 25 milyon euroluk golcü...
Rus Büyükelçi Karlov suikastının planlayıcısı FETÖ'cü Cemal Karaata adını değiştirdi
Fenerbahçe'ye transfer önerisi!
Szymanski'ye bir talip de İspanya'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adalı'dan yıldız isimlerin geleceği hakkında açıklama! Adalı'dan yıldız isimlerin geleceği hakkında açıklama! 14:56
Tüm detaylarıyla Al Ittihad-Al Ettifaq maçı! Tüm detaylarıyla Al Ittihad-Al Ettifaq maçı! 14:41
İspanyol devinden Ndidi'ye transfer kancası! İspanyol devinden Ndidi'ye transfer kancası! 14:33
Adalı'dan gündem olan transfer açıklaması! Adalı'dan gündem olan transfer açıklaması! 14:28
Werder Bremen-Eintracht maçı tüm detayları! Werder Bremen-Eintracht maçı tüm detayları! 14:17
Tüm ayrıntılarıyla PSG-Lille maçı! Tüm ayrıntılarıyla PSG-Lille maçı! 13:51
Daha Eski
F.Bahçe'de hazırlıklar başladı! F.Bahçe'de hazırlıklar başladı! 13:42
Monaco-Lorient maçı ayrıntıları! Monaco-Lorient maçı ayrıntıları! 13:36
Pisa-Atalanta maçı ne zaman? Pisa-Atalanta maçı ne zaman? 13:24
Yıldız isim için flaş haber! "Evine yakın olmak istiyor" Yıldız isim için flaş haber! "Evine yakın olmak istiyor" 12:34
F.Bahçe'den Lukaku için takas formülü! F.Bahçe'den Lukaku için takas formülü! 12:05
Espanyol-Girona maçı saat kaçta? Espanyol-Girona maçı saat kaçta? 11:52