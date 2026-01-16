Monaco-Lorient CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fransa Ligue 1’in 18. haftasında AS Monaco, evinde ligin dirençli ekiplerinden Lorient’i konuk ediyor. Topladığı 23 puanla 9. sırada yer alan ve sezonun ilk yarısındaki istikrarsız görüntüsünü silmek isteyen Monaco, taraftarı önünde kazanarak Şampiyonlar Ligi potası ile arasındaki puan farkını kapatmayı hedefliyor. Öte yandan, 19 puanla 12. sırada bulunan ve geçtiğimiz hafta aldığı sonuçlarla moral depolayan Lorient ise, bu zorlu deplasmandan puanla dönerek düşme hattından tamamen uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Peki Moonaco-Lorient maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

II. Louis Stadyumu'nda oynanacak Moonaco-Lorient karşılaşması, Monaco'nun sezonun geri kalanındaki iddiasını belirleyecek nitelikte. Ev sahibi ekipte sakatlık kabusu can sıkmaya devam ediyor; hücum hattının en önemli isimlerinden İspanyol yıldız Ansu Fati'nin yanı sıra savunmada Vanderson'un yokluğu teknik heyeti zorunlu bir rotasyona itiyor. Ancak gol yollarında yaratıcı orta saha Aleksandr Golovin ve Balogun gibi isimlerin formda oluşu Monaco'nun en büyük güvencesi. Konuk ekip Lorient cephesinde ise sakatlığı süren Katseris'in eksikliği hissedilse de, kontra ataklardaki hızıyla tanınan orta sahanın dinamosu Abergel, Monaco savunmasının açıklarını kollayacak. Monaco'nun iç saha avantajını kullanarak oyunu domine etmesi beklense de, Lorient'in bu sezon deplasmanlarda sergilediği inatçı futbol bu randevuyu her türlü sonuca açık hale getiriyor. İşte Moonaco-Lorient maçının detayları...

Moonaco-Lorient MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Moonaco-Lorient maçı, 16 Ocak Cuma günü Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

Moonaco-Lorient MAÇI HANGİ KANALDA?

II. Luois Stadyumu'ndaki Moonaco-Lorient mücadelesi, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Moonaco-Lorient MUHTEMEL 11'LER

Moonaco: Kohn; Kehrer, Dier, Teze; Camara, Zakaria; Akliouche, Biereth, Golovin, Henrique; Balogun

Lorient: Mvogo; Silva, Meite, Adjei; Mvuka, Abergel, Cadiou, Le Bris; Dieng, Soumano, Pagis

