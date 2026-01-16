Monaco-Lorient CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda? Fransa Ligue 1

Moonaco-Lorient maçını canlı takip etmek için tıklayın...

II. Louis Stadyumu'nda oynanacak Moonaco-Lorient karşılaşması, Monaco'nun sezonun geri kalanındaki iddiasını belirleyecek nitelikte. Ev sahibi ekipte sakatlık kabusu can sıkmaya devam ediyor; hücum hattının en önemli isimlerinden İspanyol yıldız Ansu Fati'nin yanı sıra savunmada Vanderson'un yokluğu teknik heyeti zorunlu bir rotasyona itiyor. Ancak gol yollarında yaratıcı orta saha Aleksandr Golovin ve Balogun gibi isimlerin formda oluşu Monaco'nun en büyük güvencesi. Konuk ekip Lorient cephesinde ise sakatlığı süren Katseris'in eksikliği hissedilse de, kontra ataklardaki hızıyla tanınan orta sahanın dinamosu Abergel, Monaco savunmasının açıklarını kollayacak. Monaco'nun iç saha avantajını kullanarak oyunu domine etmesi beklense de, Lorient'in bu sezon deplasmanlarda sergilediği inatçı futbol bu randevuyu her türlü sonuca açık hale getiriyor. İşte Moonaco-Lorient maçının detayları...

Moonaco-Lorient MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Moonaco-Lorient maçı, 16 Ocak Cuma günü Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

Moonaco-Lorient MAÇI HANGİ KANALDA?

II. Luois Stadyumu'ndaki Moonaco-Lorient mücadelesi, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Moonaco-Lorient MUHTEMEL 11'LER

Moonaco: Kohn; Kehrer, Dier, Teze; Camara, Zakaria; Akliouche, Biereth, Golovin, Henrique; Balogun

Lorient: Mvogo; Silva, Meite, Adjei; Mvuka, Abergel, Cadiou, Le Bris; Dieng, Soumano, Pagis