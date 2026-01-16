Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transferde flaş haber!

Galatasaray'da ara transfer döneminin resmen başlamasının ardından önemli gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılarda yeni transfer haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.
Cimbom, son olarak Berkan Kutlu ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.
27 yaşındaki futbolcu, bedelsiz olarak TÜMOSAN Konyaspor'a katıldı.
Galatasaray resmi sosyal medya hesabında Berkan Kutlu'nun ayrılığına dair şu ifadeler yer aldı:
"Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu'ya emekleri için teşekkür ediyoruz. Birlikte kazandığımız başarılar, yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun!"
Öte yandan Galatasaray'da bir isim için daha ayrılık iddiası gündeme geldi.
Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, son olarak flaş açıklamalara yer verdi.
Uruguay'daki "El Espectador Deportes" kanalının "Las Voces del Futbol" programına konuşan Bentancur, Torreira için "Artık birazcık motivasyonunu kaybetmiş durumda, eve daha yakın olmak istiyor. Atlético Paranaense, Galatasaray'daki aynı maaşı ona ödemek için çok büyük bir çaba sarf ediyor." ifadelerini kullandı.
Transfermarkt verilerine göre 12 milyon euro piyasa değeri olan Lucas Torreira'nın, Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.