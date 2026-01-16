Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? Transferde flaş haber!

Öte yandan Galatasaray'da bir isim için daha ayrılık iddiası gündeme geldi.

Uruguay'daki "El Espectador Deportes" kanalının "Las Voces del Futbol" programına konuşan Bentancur, Torreira için "Artık birazcık motivasyonunu kaybetmiş durumda, eve daha yakın olmak istiyor. Atlético Paranaense, Galatasaray'daki aynı maaşı ona ödemek için çok büyük bir çaba sarf ediyor." ifadelerini kullandı.