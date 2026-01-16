Dört büyüklerin Krepin Diatta düellosu! Fransız basını duyurdu

Turnuvada çıktığı tüm maçlara ilk 11'de başlayan ve son düdüğe kadar sahada kalan yetenekli futbolcunun Avrupa karnesi de onu peşinde olan kulüpler için biçilmiş kaftan haline getiriyor: Şampiyonlar Ligi'nde 18, Avrupa Ligi'nde 14 maç ve bu maçlarda sunduğu 3 gol/3 asistlik katkı.