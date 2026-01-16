CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Dört büyüklerin Krepin Diatta düellosu! Fransız basını duyurdu

Trendyol Süper Lig'in dört büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor; Fransa Ligue 1 temsilcisi Monaco'da forma giyen 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Krepin Diatta için harekete geçti. İşte Fransız basınında servis edilen haberin detayları... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 09:15
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminin başlaması ile birlikte takımlar, sezon hedefleri yolunda kadrolarını güçlendirmek üzere harekete geçti. Gözler özellikle ligin dört büyük takımında iken Fransız medyası, taraftarları heyecanlandıracak o transfer gelişmesini duyurdu.

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor; Fransa Ligue 1'de Monaco forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Krepin Diatta için harekete geçti.

Asıl mevkisi sağ kanat olan 26 yaşındaki Senegalli futbolcu, sağ bek ve sol kanatta da görev alabiliyor. Diatta, Afrika Uluslar Kupası'ndaki istikrarlı ve başarılı performansı ile Avrupa'da özellikle Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekiyor.

Turnuvada çıktığı tüm maçlara ilk 11'de başlayan ve son düdüğe kadar sahada kalan yetenekli futbolcunun Avrupa karnesi de onu peşinde olan kulüpler için biçilmiş kaftan haline getiriyor: Şampiyonlar Ligi'nde 18, Avrupa Ligi'nde 14 maç ve bu maçlarda sunduğu 3 gol/3 asistlik katkı.

Haziran 2026'da sözleşmesi sona erecek olan Diatta'nın ara transfer döneminde ayrılmasına Monaco'nun sıcak baktığı aktarılıyor. Öte yandan yıldız oyuncunun şu an için tek hedefinin çocukluğundan beri hayalini kurduğu Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmak olduğu belirtiliyor.

Diatta'nın 18 Ocak'ta Fas ile oynanacak final maçının ardından kariyeri ile ilgili bir karar vermesi bekleniyor.

2017 yılında Sarpsborg'a 50 bin euro, bir sene sonra ise Club Brugge'a 2.65 milyon euro karşılığında transfer olan Diatta, Belçika ekibinde geçirdiği 3 sezonun ardından 16.70 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Monaco'ya imza atmıştı.

Krepin Diatta bu sezon Ligue 1 temsilcisi ile tüm kulvarlarda 12 maçta 801 dakika süre aldı ve 2 asist katkısı sunmayı başardı.

Monaco'nun ilk 11'inde düzenli olarak forma şansı bulamayan Diatta'nın güncel piyasa değeri ise bu nedenle birlikte 4 sezonun ardından 6 milyon euro'ya geriledi.

İşte Foot Mercato'nun 'Avrupa, sözleşmesinin sonuna gelen Krepin Diatta için kapışıyor!' başlığı ile servis ettiği o haber...

