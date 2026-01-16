CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Espanyol-Girona maçı CANLI YAYIN | Saat kaçta, hangi kanalda? | La Liga

Espanyol-Girona maçı CANLI YAYIN | Saat kaçta, hangi kanalda? | La Liga

La Liga’nın 20. haftasında Espanyol, evinde bölge rakibi Girona’yı konuk ederek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Ligde topladığı 34 puanla 5. sırada yer alan ve harika bir sezon geçiren Manolo Gonzalez’in öğrencileri, taraftarı önünde kazanarak Şampiyonlar Ligi potası ile arasındaki puan farkını kapatmak niyetinde. Diğer tarafta, sezonun ilk yarısını 21 puanla 13. sırada kapatan ve inişli çıkışlı bir grafik çizen Míchel yönetimindeki Girona ise, bu zorlu derbiden galibiyetle ayrılarak orta sıralardan yukarı tırmanmanın ve Avrupa kupaları umutlarını yeniden canlandırmanın hesaplarını yapıyor. İşte Espanyol-Girona maçının tüm merak edilenleri...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 11:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Espanyol-Girona maçı CANLI YAYIN | Saat kaçta, hangi kanalda? | La Liga

Espanyol-Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

RCDE Stadyumu'nda çalacak olan düdük, La Liga'da haftanın en çekişmeli maçlarından birini başlatacak. Ev sahibi Espanyol'da sakatlığı bulunan as forvet Javi Puado'nun yokluğu can sıksa da, bu sezon 6 golle takımı sırtlayan Pere Milla hücum hattının en büyük güvencesi olacak. Konuk ekip Girona cephesinde ise sakatlık ve cezalar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Míchel; Donny van de Beek, Azzedine Ounahi ve cezalı Lass Kourouma'dan yoksun bir kadroyla sahada olacak. Buna rağmen Ukraynalı yıldız Viktor Tsygankov ve yeni golcü Vladyslav Vanat'ın formu, Girona'yı deplasmanda her an tehlikeli kılıyor. İşte Espanyon-Girona maçının yayın bilgileri...

Espanyol-Girona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Espanyol-Girona maçı, 16 Ocak Cuma günü Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Espanyol-Girona MAÇI HANGİ KANALDA?

RSCDE Stadyumu'ndaki Espanyol-Girona mücadelesi, S Sport Plus, Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Espanyol-Girona MUHTEMEL 11'LER

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Terrats, Exposito, Lozano, Dolan; Fernandez, Milla

Girona: Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Moreno; Tsygankov, Martinez, Lemar, Martin, Gil; Vanat

ASpor CANLI YAYIN

Yıldız isim için flaş haber! "Evine yakın olmak istiyor"
Türk Telekom reklam
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Türkiye ve ABD arasında kritik görüşme! Bakan Güler ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ı kabul etti
G.Saray'a Ruiz şoku! Transferi...
Szymanski'ye bir talip de İspanya'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yıldız isim için flaş haber! "Evine yakın olmak istiyor" Yıldız isim için flaş haber! "Evine yakın olmak istiyor" 12:34
F.Bahçe'den Lukaku için takas formülü! F.Bahçe'den Lukaku için takas formülü! 12:05
Espanyol-Girona maçı saat kaçta? Espanyol-Girona maçı saat kaçta? 11:52
Premier Lig devi Arda Güler'den vazgeçmiyor! Premier Lig devi Arda Güler'den vazgeçmiyor! 11:47
Orkun için flaş transfer iddiası! Orkun için flaş transfer iddiası! 11:35
Arca Çorum FK-Adana Demirspor maçı detayları! Arca Çorum FK-Adana Demirspor maçı detayları! 11:27
Daha Eski
G.Saray ve F.Bahçe'ye para cezası! G.Saray ve F.Bahçe'ye para cezası! 11:00
Fenerbahçe Beko-Velancia Basket maçı detayları! Fenerbahçe Beko-Velancia Basket maçı detayları! 10:51
Alperen'in performansı Houston'a yetmedi Alperen'in performansı Houston'a yetmedi 10:48
Beşiktaş'tan Ada'ya 4.5 yıllık imza! Beşiktaş'tan Ada'ya 4.5 yıllık imza! 10:42
G.Saray'a Ruiz şoku! Transferi... G.Saray'a Ruiz şoku! Transferi... 10:19
Szymanski'ye bir talip de İspanya'dan! Szymanski'ye bir talip de İspanya'dan! 09:50