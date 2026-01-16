Espanyol-Girona maçı CANLI YAYIN | Saat kaçta, hangi kanalda? | La Liga

Espanyol-Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

RCDE Stadyumu'nda çalacak olan düdük, La Liga'da haftanın en çekişmeli maçlarından birini başlatacak. Ev sahibi Espanyol'da sakatlığı bulunan as forvet Javi Puado'nun yokluğu can sıksa da, bu sezon 6 golle takımı sırtlayan Pere Milla hücum hattının en büyük güvencesi olacak. Konuk ekip Girona cephesinde ise sakatlık ve cezalar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan Míchel; Donny van de Beek, Azzedine Ounahi ve cezalı Lass Kourouma'dan yoksun bir kadroyla sahada olacak. Buna rağmen Ukraynalı yıldız Viktor Tsygankov ve yeni golcü Vladyslav Vanat'ın formu, Girona'yı deplasmanda her an tehlikeli kılıyor. İşte Espanyon-Girona maçının yayın bilgileri...

Espanyol-Girona MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Espanyol-Girona maçı, 16 Ocak Cuma günü Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Espanyol-Girona MAÇI HANGİ KANALDA?

RSCDE Stadyumu'ndaki Espanyol-Girona mücadelesi, S Sport Plus, Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Espanyol-Girona MUHTEMEL 11'LER

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Terrats, Exposito, Lozano, Dolan; Fernandez, Milla

Girona: Gazzaniga; Rincon, Reis, Blind, Moreno; Tsygankov, Martinez, Lemar, Martin, Gil; Vanat