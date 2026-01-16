Fenerbahçe'den Romelu Lukaku için takas formülü!

Serie A ekibinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve iyileşme sürecinde olan Belçikalı golcü için sarı-lacivertlilerin En-Nesyri'yi teklif ettiği öne sürüldü. Lukaku'nun yokluğunda gol yollarında problem yaşayan Napoli'nin ise teklif karşısındaki duruşu dikkat çekti.

Haberde aktarılana göre Napoli, Fenerbahçe'nin teklifini kesin bir şekilde reddetti. Öte yandan Antonio Conte'nin ekibinin En-Nesyri'ye karşı olan ilgisinde bir azalma olmadığı ve Faslı santrforun transferi ile yakından ilgilendikleri belirtildi.