Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'den Romelu Lukaku için takas formülü!

Ara transfer döneminin dikkat çeken takımlarından Fenerbahçe, bu kez Napoli'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Serie A'nın son şampiyonuna yıldız santrfor için takas teklifi götürdü. İşte teklif edilen isim ve Napoli'nin yanıtı... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 12:05
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yükselişini sürdüren Fenerbahçe'de ara transfer dönemi hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi transferlerinden çok memnun kalan sarı-lacivertli ekip, belirlediği diğer bölgelere de yapacağı takviyeler ile ligin ikinci yarısında şampiyonluğa uzanmak istiyor.

Bu doğrultuda listede yer alan yıldız isimler ve temsilcileri ile görüşmeler devam ederken takımda adı ayrılık ile anılan futbolcular da merakla takip ediliyor. Taraftarların heyecanlı bekleyişi sürerken İtalyan basınında ortaya atılan sürpriz bir takas iddiası gündeme bomba gibi düştü.

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Kadıköy temsilcisi, hücum bölgesine yapacağı takviye doğrultusunda gündemine Napoli'nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku'yu aldı.

Serie A ekibinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve iyileşme sürecinde olan Belçikalı golcü için sarı-lacivertlilerin En-Nesyri'yi teklif ettiği öne sürüldü. Lukaku'nun yokluğunda gol yollarında problem yaşayan Napoli'nin ise teklif karşısındaki duruşu dikkat çekti.

Haberde aktarılana göre Napoli, Fenerbahçe'nin teklifini kesin bir şekilde reddetti. Öte yandan Antonio Conte'nin ekibinin En-Nesyri'ye karşı olan ilgisinde bir azalma olmadığı ve Faslı santrforun transferi ile yakından ilgilendikleri belirtildi.

9 numara transferi için "acil durum" ilan eden Serie A temsilcisi, Juventus'un da radarında olan En-Nesyri için kiralama ihtimalini değerlendirmeye aldı.

HOJLUND'LA 4 HAFTADA 3 BERABERLİK

Rasmus Hojlund'un ligde son 4 haftadır gol kaydedememesinin ardından Napoli, 3 beraberlik alarak toplamda 6 puan kaybetti ve zirvede farkın açılmasına engel olamadı.

Geride bıraktığımız sezon Serie A'da 36 maçta forma giyen Romelu Lukaku, 14 kez fileleri sarsmış ve 10 kez golü getiren asisti kaydetmişti.

32 yaşındaki yıldız golcünün etkili performansı kazanılan şampiyonluk yolunda belirleyici olmuştu.

