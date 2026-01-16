CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
PSG-Lille maçı canlı yayın izle | Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Fransa Ligue 1’in 18. haftasında Paris Saint-Germain, kendi sahasında lig dördüncüsü Lille’i konuk ediyor. Topladığı 39 puanla lider Lens’in hemen arkasında yer alan Luis Enrique’nin öğrencileri, hafta içi kupada Paris FC’ye elenmenin şokunu bu derbi galibiyetiyle atlatmayı hedefliyor. 32 puanla 4. sırada bulunan ve 2026 yılına üst üste iki mağlubiyetle girerek sarsılan Bruno Genesio yönetimindeki Lille ise, zorlu Paris deplasmanından puan çıkararak yeniden ilk 3 yarışına dahil olmanın hesaplarını yapıyor. Her iki takımın da hücum gücü yüksek kadroları ve taktiksel disiplinleri, Parc des Princes’te sezonun en kaliteli futbol akşamlarından birini vaat ediyor. İşte PSG-Lille maçının ayrıntıları...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 13:52
PSG-Lille maçını canılı takip etmek için tıklayın...

Parc des Princes'teki PSG-Lille mücadelesi, her iki takımın da zirve yarışındaki kaderini belirleyecek. Ev sahibi PSG'de sakatlık listesi oldukça kalabalık; Kang-in Lee, Safonov ve Ndjantou sakatlıkları nedeniyle, Achraf Hakimi ise Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON) oldukları için bu maçta forma giyemeyecek. Konuk ekip Lille tarafında ise 39 yaşındaki golcü Olivier Giroud ve genç yetenek Haraldsson, PSG savunmasının boşluklarını kollayacak. Lille'in son dört resmi maçta PSG'ye karşı galibiyet alamamış olması istatistiksel bir dezavantaj gibi görünse de, Paris'in son dönemdeki savunma zafiyetleri konuk ekibin en büyük umudu olacak. Peki PSG-Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSG-LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 28. haftasında oynanacak PSG-Lille maçı, 16 Ocak Cuma günü Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

PSG-LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG-Lille maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

PSG-LILLE MUHTEMEL 11'LER

PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Zbarnyi, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doue, Dembele, Mayulu

Lille: Ozer; Meunier, Mbemba, Mandi, Verdonk; Andre, Bentaleb; Correia, Haraldsson, Fernandez-Pardo; Giroud

