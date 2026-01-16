CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş İspanyol devinden Beşiktaş'tan Ndidi için transfer hamlesi!

İspanyol devinden Beşiktaş'tan Ndidi için transfer hamlesi!

Beşiktaş'ın Nijeryalı yıldızı Wilfred Ndidi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu için İspanya'nın köklü ekiplerinden Valencia'nın transferde devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 14:33
İspanyol devinden Beşiktaş'tan Ndidi için transfer hamlesi!

Beşiktaş'ta önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Beşiktaş, son olarak Elan Ricardo'nun ülkesinin takımlarından Deportes Tolima'ya kiralandığını açıkladı.

Öte yandan siyah-beyazlılarda Wilfred Ndidi için de dikkat çeken bir ayrılık iddiası gündeme geldi.

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'nın orta sahasını güçlendirmek amacıyla ara transfer döneminde Beşiktaşlı Ndidi ile temasa geçtiği öğrenildi.

Tribuna Deportiva'nın haberine göre, Nijeryalı futbolcunun Valencia'ya gelmeye sıcak baktığı ve La Liga'da oynamaktan büyük mutluluk duyacağı öne sürüldü.

Haberde son olarak Valencia'nın, Beşiktaş'a yüksek satın alma opsiyonlu bir kiralama teklifi yapacağı iddia edildi.

İŞTE O HABER

