CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Ittihad-Al Ettifaq MAÇI CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Al Ittihad-Al Ettifaq MAÇI CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Suudi Arabistan Pro Lig’in 15. haftasında Al Ittihad, kendi sahasında ligin dişli ekiplerinden Al Ettifaq’ı konuk ediyor. Teknik direktör Sergio Conceiçao yönetiminde 27 puanla 6. sırada yer alan ve zirve yarışından kopmamaya çalışan Al Ittihad, taraftarı önünde mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor. Diğer tarafta, 22 puanla 7. sırada bulunan ve Steven Gerrard ile istikrar arayan Al Ettifaq ise, bu zorlu deplasmandan puan çıkararak rakibiyle arasındaki farkı kapatmayı ve üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Her iki takımın da dünyaca ünlü yıldızlara sahip olması, Kral Abdullah Şehir Stadyumu'nda futbolseverlere dünya standartlarında bir 90 dakika vaat ediyor. İşte Al Ittihad-Al Ettifaq maçının detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 14:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Al Ittihad-Al Ettifaq MAÇI CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Al Ittihad-Al Ettifaq maçını canılı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Rpo Lig'in 15. haftasındaki Al Ittihad-Al Ettifaq mücadelesi, her iki teknik adam için de taktiksel bir sınav niteliğinde. Ev sahibi Al Ittihad'da teknik direktör Sergio Conceiçao, getirdiği disiplinli oyun anlayışını bu maçta da sürdürmek istiyor. Takımın kaptanı Karim Benzema (7 gol) ve asist kralı Moussa Diaby, sarı-siyahlıların en büyük kozları olurken; kalede Predrag Rajkovic güven veriyor. Konuk ekip Al Ettifaq cephesinde ise teknik direktör Steven Gerrard, orta sahada Georginio Wijnaldum'un liderliğine ve hücumda Moussa Dembele'nin bitiriciliğine güveniyor. Al Ettifaq'ın bu sezon deplasmanlarda sergilediği inatçı futbol, Al Ittihad'ın ön alan baskısına karşı en büyük direnç noktası olacak. Peki Al Ittihad-Al Ettifaq maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Ittihad-Al Ettifaq MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 15. haftasında oynanacak Al Ittihad-Al Ettifaq maçı, 16 Ocak Cuma günü Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Al Ittihad-Al Ettifaq MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Ittihad-Al Ettifaq maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

Al Ittihad-Al Ettifaq MUHTEMEL 11'LER

Al Ittihad: Rajkovic; Al Shanqiti, Pereira, Sharahili, Kadesh; Kante, Al-Nashri; Diaby, Bergwijn, Roger; Benzema

Al Ettifaq: Rodak; Calvo, Hindi, Hendry, Khateeb; Medran, Ali, Duda, Nkota; Wijnaldum, Dembele

ASpor CANLI YAYIN

Türk Telekom reklam
Adalı'dan gündem olan transfer açıklaması!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Rus Büyükelçi Karlov suikastının planlayıcısı FETÖ'cü Cemal Karaata adını değiştirdi
Samsunspor'un rakibi belli oldu!
Szymanski'ye bir talip de İspanya'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Adalı'dan yıldız isimlerin geleceği hakkında açıklama! Adalı'dan yıldız isimlerin geleceği hakkında açıklama! 14:56
Tüm detaylarıyla Al Ittihad-Al Ettifaq maçı! Tüm detaylarıyla Al Ittihad-Al Ettifaq maçı! 14:41
İspanyol devinden Ndidi'ye transfer kancası! İspanyol devinden Ndidi'ye transfer kancası! 14:33
Adalı'dan gündem olan transfer açıklaması! Adalı'dan gündem olan transfer açıklaması! 14:28
Werder Bremen-Eintracht maçı tüm detayları! Werder Bremen-Eintracht maçı tüm detayları! 14:17
Tüm ayrıntılarıyla PSG-Lille maçı! Tüm ayrıntılarıyla PSG-Lille maçı! 13:51
Daha Eski
F.Bahçe'de hazırlıklar başladı! F.Bahçe'de hazırlıklar başladı! 13:42
Monaco-Lorient maçı ayrıntıları! Monaco-Lorient maçı ayrıntıları! 13:36
Pisa-Atalanta maçı ne zaman? Pisa-Atalanta maçı ne zaman? 13:24
Yıldız isim için flaş haber! "Evine yakın olmak istiyor" Yıldız isim için flaş haber! "Evine yakın olmak istiyor" 12:34
F.Bahçe'den Lukaku için takas formülü! F.Bahçe'den Lukaku için takas formülü! 12:05
Espanyol-Girona maçı saat kaçta? Espanyol-Girona maçı saat kaçta? 11:52