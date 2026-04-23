Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Samsunspor ve Trabzonspor, adını yarı finale yazdırmak üzere karşı karşıya geliyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan Karadeniz derbisinde iki takım tarihinde toplamda 67. kez karşı karşıya geliyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Zeki, Tomasson, Drongelen, Satka, Makoumbou, Ntcham, Holse, Coulibaly, Yalçın, Ndiaye.

Trabzonspor: Onana, Savic,Nwaiwu, Mustafa, Pina, Ozan, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Onuachu.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan dev mücadele 23 Nisan Perşembe günü saat 18:45'te başladı.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın heyecanı A Spor kanalında şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor.

SON İKİ YILIN FİNALİSTİ

Kupada 17 kez final oynayan ve 9 kez mutu sona ulaşan bordo-mavililer, yalnızca tur atlamayı değil, sezonun en önemli hedeflerinden biri görülen kupa yolculuğunu sürdürmeyi amaçlıyor. Ligde Şampiyonlar Ligi hedefi devam etse de teknik heyetin sezonu kupayla taçlandırma ihtimalini ayrı bir başlık olarak önceliklendirdiği değerlendiriliyor. Son yıllarda finale yükselme başarısını sürdüren Trabzonspor, kupada oynadığı son iki finalde ise mutlu sona ulaşamadı. Bordo-mavililer, Beşiktaş ile oynadığı finali 3-2 kaybederken, geçtiğimiz sezon da G.Saray karşısında sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

BU SEZONKİ 3. RANDEVU

Trabzonspor ve Samsunspor, bu sezon 3. kez karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de Trabzon'da oynanan ilk karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken; Samsun'daki maçı bordo-mavililer, 3-0 kazandı.

SAMSUNSPOR'DA MAÇ ÖNCESİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Samsunspor, mücadelenin ısınma bölümünde sakatlık yaşayan Emre Kılınç'ın yerine ilk 11'e Yalçın Kayan'ı aldı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Isınma sırasında sakatlık yaşayan futbolcumuz Emre Kılınç, karşılaşma kadrosundan çıkarılmıştır. Emre Kılınç'ın yerine Yalçın Kayan ilk 11'de görev alacaktır." ifadeleri yer aldı.