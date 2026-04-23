Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada çeyrek final maçında Beşiktaş sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılar bu maçtan mutlaka galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırmak istiyor. Corendon Alanyasor ise İstanbul'da turu geçerek kupa yolunda yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ-CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan bu kritik mücadele bu akşam saat 20:45'te başladı.

BEŞİKTAŞ - CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın yayın haklarını elinde bulunduran Turkuvaz Medya Grubu, bu önemli karşılaşmayı şifresiz olarak ATV ekranlarında canlı olarak yayınlıyor.

İŞTE BEŞİKTAŞ-CORENDON ALANYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ:

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Toure, Cerny, Oh.

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Güven, Duarte, Hwang, Janvier, Fatih, İbrahim, Ümit, Maestro, Hadergjonaj.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları, Turkuvaz Medya Grubu güvencesiyle şifresiz olarak yayınlanıyor.

11 KEZ KAZANDI

Beşiktaş ile Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyorlar. Siyah-beyazlı ekip daha önce kupayı 11 kez müzesine götürme başarısını göstermişti. Kartal son olarak 2023-24 sezonundaki finalde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmıştı.

ELERSE RAKİP KONYASPOR

Siyah-beyazlılar kupada Fenerbahçe, Erzurumspor, Gaziantep FK, Kocaelispor, Rizespor, Yeni Çarşı ve Keçiörengücü'nün yer aldığı C Grubu'nu 10 puanla lider bitirdi. Beşiktaş; Fenerbahçe, Keçiörengücü ve Rizespor'u yenerken, Kocaelispor ile rakip sahada berabere kaldı. Kartal, Alanyaspor'u elemesi durumunda Konyaspor ile yarı finalde karşılaşacak.

3 YILLIK ÖZLEM

Beşiktaş rakibine karşı son galibiyetini 27 Ocak 2023'te 3-0'lık skorla elde etmişti. Kartal yaklaşık 3 yıl 3 ay sonra Akdeniz ekibini yenerek galibiyet özlemine son vermek istiyor. Sezonun ilk yarısında Alanya'da 2-0 mağlup olan siyah beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda turuncu-yeşilli ekip ile 2-2 berabere kalmıştı.