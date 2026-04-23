Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ:

Ligdeki pozisyonumuz kupayı ön plana çıkarıyor. Kupa bizim için çok değerli, Avrupa'ya çıkış yolumuz. O yüzden iyi hazırlandık. Kazanıp yarı finale geçmek, kupayı kazanmak istiyoruz. İnşallah iyi bir oyunla, ciddi bir taraftar kitlesi de var bugün, güzel bir gece geçirip yolumuza devam etmek istiyoruz. Umarım kupayı kazanan taraf biz oluruz.

Ndidi ve Emirhan da döndü ve eksiğimiz yok şu anda. Tamamen kupa üzerine planlarımızı yaptık. Sezonu kupa finali ile bitirmek istiyoruz. Ondan sonra önümüzdeki sezona bakacağız. Şu anda önceliğimiz Türkiye Kupası. Beşiktaş camiası olarak hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak.

İki büyük camia elendi, sürprizler oldu. Bu şunu gösteriyor; maçlar sahada oynanıyor, mücadeleyi sahada vermek lazım, savaşmak lazım, doğru oyunu oynamak lazım yoksa hüsran olabiliyor. Biz bunu yaşamamak için çok konsantreyiz. Umarım devam eden taraf biz oluruz.