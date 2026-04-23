Sebastian Hahn: Karadeniz'in iki gücü karşı karşıya gelecek!
23 Nisan 2026, Perşembe 17:59
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan Samsunspor'da yardımcı antrenör Sebastian Hahn, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Hahn, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak istiyorum. Mücadele ile alakalı da kesinlikle zorlu bir karşılaşma olacak. Karadeniz'in iki gücü karşı karşıya gelecekler. Umarım bugün istediklerimizi sahaya yansıtarak taraftarlarımızı memnun ederiz." ifadelerini kullandı.