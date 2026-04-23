Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş-Corendon Alanyaspor İZLE | Maç saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. Dolmabahçe'de taraftarının önünde kupada yarı finale yükselmek isteyen siyah-beyazlılar için kritik mücadelede tek hedef galibiyet. Sergen Yalçın yönetimindeki Kartal, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz dışında tam kadro sahaya çıkacak. Cihan Aydın'ın yöneteceği maçta galip gelen taraf, yarı finalde Konyaspor ile eşleşecek. Beşiktaş'ın kupada iddialı görünümü ve Alanyaspor'un son performansı maça ayrı bir heyecan katıyor. Peki maç saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Beşiktaş-Alanyaspor maçı öncesi tüm detaylar!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 18:25
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde kazanarak yarı final biletini almak isterken Alanyaspor ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak kritik mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Futbolseverler "Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. Dev karşılaşma şifresiz olarak ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte ATV canlı izle ekranı, muhtemel 11'ler ve Beşiktaş kupa maçı detayları...

Beşiktaş-Corendon Alanyaspor muhtemel 11'ler

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak bu kritik mücadele bu akşam saat 20:45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ - CORENDON ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nın yayın haklarını elinde bulunduran Turkuvaz Medya Grubu, bu önemli karşılaşmayı şifresiz olarak ATV ekranlarında canlı yayınlayacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Cerny, Toure, Oh

Corendon Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Ümit, Aliti, Lima, Ruan, Makouta, Janvier, Hagi, Hwang, Güven

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları, Turkuvaz Medya Grubu güvencesiyle şifresiz olarak yayınlanıyor.

11 KEZ KAZANDI

Beşiktaş ile Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip daha önce kupayı 11 kez müzesine götürme başarısını göstermişti. Kartal son olarak 2023-24 sezonundaki finalde Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmıştı.

ELERSE RAKİP KONYASPOR

Siyah-beyazlılar kupada Fenerbahçe, Erzurumspor, Gaziantep FK, Kocaelispor, Rizespor, Yeni Çarşı ve Keçiörengücü'nün yer aldığı C Grubu'nu 10 puanla lider bitirdi. Beşiktaş; Fenerbahçe, Keçiörengücü ve Rizespor'u yenerken, Kocaelispor ile rakip sahada berabere kaldı. Kartal, Alanyaspor'u elemesi durumunda Konyaspor ile yarı finalde karşılaşacak.

3 YILLIK ÖZLEM

Beşiktaş rakibine karşı son galibiyetini 27 Ocak 2023'te 3-0'lık skorla elde etmişti. Kartal yaklaşık 3 yıl 3 ay sonra Akdeniz ekibini yenerek galibiyet özlemine son vermek istiyor. Sezonun ilk yarısında Alanya'da 2-0 mağlup olan siyah beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda turuncu-yeşilli ekip ile 2-2 berabere kalmıştı.

