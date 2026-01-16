CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de Alanyaspor hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 13:42
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Pazar günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından mücadelenin hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi. Salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan idman, sahada devam etti. Isınma koşuları, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışması yapan futbolcular, daha sonra taktik ve bireysel antrenmanlarla günü tamamladı.

Fenerbahçe, 17 Ocak günü yapacağı antrenmanla Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayıp ardından özel uçakla Alanya'ya gidecek.

Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe mücadelesi, 18 Ocak Pazar günü saat 20.00'de Alanya Oba Stadı'nda oynanacak.

