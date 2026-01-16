Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Konferans Ligi'nde lig etabını son haftalarda aldığı şanssız sonuçlar ile 12. sırada bitirerek play-off oynamaya hak kazanan Samsunspor'un rakibi belli oldu. Temsilcimiz, İsviçre'nin Nyon şehrinde yer alan UEFA Genel Merkezi'nde TSİ 15:00'da gerçekleştirilen kura sonucu Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile eşleşti.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Eşleşmenin ilk maçı 19 Şubat 2026 Perşembe günü Kuzey Makedonya'da oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 26 Şubat 2026 Perşembe günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.