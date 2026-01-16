Arda Güler için transferde sıcak gelişme! Arsenal...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Real Madrid formasını terleten milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu için İngiliz devi Arsenal'in devreye girdiği öğrenildi. Teknik Direktör Xabi Alonso'nun başkent ekibinden ayrılığı sonrası Arda'nın İngiltere'ye transferinin mümkün olduğu aktarıldı. İşte o haber...

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 11:47
Real Madrid'de oynayan milli futbolcumuz Arda Güler hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Güler'in ismi transfer iddialarında yer almaya devam ediyor.

Son olarak Teknik Direktör Xabi Alonso'nun Real Madrid'den ayrılması ile birlikte Arda Güler'in ismi yeniden Arsenal ile transfer iddialarında yer almaya başladı.

İngiliz basınından The Standard'ın İspanyol basınından derlediği o habere göre Arsenal, 2025 yılının Aralık ayında Arda Güler için yeniden nabız yokladı ancak oyuncunun çevresinden "Madrid'in tutmak istediği bir oyuncu" cevabını aldı.

Haberin devamında ise milli futbolcunun geleceği konusunda şüpheler yaşadığı, özellikle Real Madrid'in yeni teknik direktörü Álvaro Arbeloa'nın planlarında kendisine nasıl bir yer bulacağı konusunda kafasının karışık olduğu vurgulandı.

İŞTE O HABER

