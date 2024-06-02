KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ - Küçükçekmece sular ne zaman gelecek? (2 Haziran 2024)

KÜÇÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ 2 HAZİRAN 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Küçükçekmece'nin bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 2 Haziran 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Küçükçekmece 2 Haziran Pazar günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

KÜÇÜKÇEKMECE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: KARTALTEPE MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 02/06/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 02/06/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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