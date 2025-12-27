Semih Kılıçsoy'dan Cagliari'de şık gol! (İZLEYİN)

CANLI SKOR ANA SAYFA
İtalya Serie A'nın 17. haftasında Cagliari deplasmanda Torino ile karşı karşıya geldi. Bu mücadelenin 66. dakikasında milli futbolcumuz Semih Kılıçsoy şık bir gole imza attı. İşte o anlar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 18:56 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 19:19
İtalya Serie A'nın 17. haftasında Cagliari deplasmanda Torino ile karşı karşıya geldi. Bu mücadelenin 66. dakikasında milli futbolcumuz Semih Kılıçsoy şık bir gole imza attı. Kılıçsoy bu golle İtalya Serie A'da 2. kez ağları havalandırmayı başardı.

'İMPARATOR SEMİH'

Cagliari, Semih Kılıçsoy'un golünün ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "İmparator Semih ne muhteşem bir gol attı" notunu düştü.

İŞTE SEMİH'İN GOLÜ:

