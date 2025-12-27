Semih Kılıçsoy'dan Cagliari'de şık gol! (İZLEYİN)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Cagliari deplasmanda Torino ile karşı karşıya geldi. Bu mücadelenin 66. dakikasında milli futbolcumuz Semih Kılıçsoy şık bir gole imza attı. Kılıçsoy bu golle İtalya Serie A'da 2. kez ağları havalandırmayı başardı.

'İMPARATOR SEMİH'

Cagliari, Semih Kılıçsoy'un golünün ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "İmparator Semih ne muhteşem bir gol attı" notunu düştü.

MA CHE GOL HA FATTO SEMIH L'IMPERATORE 🤯🤯🤯🤯🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷#TorinoCagliari 1-2 — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) December 27, 2025

İŞTE SEMİH'İN GOLÜ: