Ankara ASKİ su kesintisi! 27 Aralık Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara ASKİ su kesintisi! 27 Aralık Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara'da yaşayan vatandaşlar, 27 Aralık ASKİ su kesintisi ile ilgili detayları araştırıyor. Başkent genelinde yaşanan arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi uygulanıyor. Peki Ankara'da su kesintisi ne kadar sürecek, sular ne zaman gelecek ve hangi bölgeler etkilendi? ASKİ'nin paylaştığı güncel bilgiler merak ediliyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 16:09 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 16:10
Ankara ASKİ su kesintisi! 27 Aralık Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ANKARA SU KESİNTİSİ

YENİMAHALLE

Plansız Kesinti
Arıza Tarihi: 27.12.2025 08:30:00
Tamir Tarihi: 27.12.2025 18:00:00
Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda, (27.12.202 / 27.12.2025) tarihinde 08:30-18:00 saatleri arasında basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanabilir. Çamlıdere Barajı'nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Memlik Mahallesi , Yakacık Mahallesi 3602 sokak ve 3603 sokak

POLATLI

Plansız Kesinti
Arıza Tarihi: 27.12.2025 10:35:00
Tamir Tarihi: 27.12.2025 18:00:00
Detay: Değerli abonelerimiz Şehitlik mahallesi Bir Bölümüne 13 Eylül Caddesinde bulunan dağıtım şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle 10:35 ile 16:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Şehitlik Mah. Bir Bölümü

Ankara ASKİ su kesintisi! 27 Aralık Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ANKARA ASKİ SU KESİNTİSİ

KEÇİÖREN

Plansız Kesinti
Arıza Tarihi: 27.12.2025 13:20:00
Tamir Tarihi: 27.12.2025 23:55:00
Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda, (27.12.202/27.12.2025) tarihinde Yükseltepe, Şehit Kubilay, Atapark, Aktepe, Çaldıran, Yeşiltepe, İncirli, Bademlik, Bağlarbaşı, Yayla, Basınevleri, Karargahtepe, Sancaktepe, Etlik, Ayvalı, 19 Mayıs, Uyanış,çaldıran, Şefkat, Ufuktepe, Kalaba, Esertepe ve Bağlum mahallelerinde 13.20 – 23.55 saatleri arasında basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanabilir. Çamlıdere Barajı'nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Yükseltepe, Şehit Kubilay, Atapark, Aktepe, Çaldıran, Yeşiltepe, İncirli, Bademlik, Bağlarbaşı, Yayla, Basınevleri, Karargahtepe, Sancaktepe, Etlik, Ayvalı, 19 Mayıs, Uyanış,çaldıran, Şefkat, Ufuktepe, Kalaba, Esertepe ve Bağlum mahalleleri

GÖLBAŞI

Plansız Kesinti
Arıza Tarihi: 27.12.2025 14:20:00
Tamir Tarihi: 27.12.2025 17:00:00
Detay: Değerli abonelerimiz,Gölbaşı İlçesi Kızılcaşar Mahallesinde, 200'lük İçme suyu hattında yapılacak arıza çalışması nedeniyle,27.12.2025 saat- 14:20 ile 25.12.2025 saat- 17:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Arızayı en hızlı şekilde çözebilmek amacıyla ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Tek Yapı Kooperatifi

Ankara ASKİ su kesintisi! 27 Aralık Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ANKARA 27 ARALIK SU KESİNTİSİ

PURSAKLAR

Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 27.12.2025 15:10:00
Tamir Tarihi: 28.12.2025 02:00:00
Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda suyun üst kotlara ulaşması biraz daha zaman alacaktır. Çamlıdere Barajı'nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Tevfik ileri Yunus Emre Merkez Fatih Ayyıldız Mimar sinan Mahallelerinde basınç düşüklüğü ve susuzluk yaşanabilir.

KAZAN

Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 27.12.2025 08:30:00
Tamir Tarihi: 27.12.2025 17:30:00
Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir. Bu kapsamda; Tarih: 27.12.2025 Saat:08:30 -17.30 e kadar Çamlıdere Barajı'nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız birkaç gün içinde tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri önceden almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Saray mahallesi keresteciler sanayi sitesi bağlı cadde ve sokaklar

Ankara ASKİ su kesintisi! 27 Aralık Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ANKARA ASKİ SU KESİNTİSİ 27 ARALIK CUMARTESİ

ALTINDAĞ

Plansız Kesinti
Arıza Tarihi: 27.12.2025 00:00:00
Tamir Tarihi: 27.12.2025 09:00:00
Detay: İçme suyu şebeke sisteminde yapılacak su manevrası nedeniyle bu gece saat 00:00 İle yarın sabah 09:00'a kadar su kesintisi yaşanacaktır. Şebeke üzerindeki dengeleme çalışmalarının tamamlanmasın ardından hatlara kademeli olarak su verilmeye başlanacaktır. vatandaşımızın bilgisine sunar anlayışınız için teşekkür ederiz.
Etkilenen Yerler: Önder (Siteler Bölgesi), Yıldıztepe, Güneşevler ve Ulubey mahallesi (ALT KOTLAR)

ELMADAĞ

Planlı Kesinti
Arıza Tarihi: 26.12.2025 22:30:00
Tamir Tarihi: 27.12.2025 21:00:00
Detay: Yoğun su kullanımı nedeniyle, belirtilen tarih ve saatlerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır Kesinti tarihi: 26.12.2025-saat:22:30 Su veriliş tarihi: 27.12.2025 saat:21:00(uzatma) Suyun üst kotlara erişim saati:00:00 Detay:Yoğun su kullanımı ve yaşanan kuraklık nedeniyle, su depolarındaki su seviyesinin düşmesi sonucunda, bazı mahallelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilecektir. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Elmadağ İlçesi Hasanoğlan Sanayı Bölgesi Fatih Mahallesi üst kısmı Muzaffer Ekşi Mahallesi üst kısmı Havuzbası Mahallesi üst kısımları İstasyon Mahallesi üst kısımları Bahçelievler Mahallesi üst kısımları Lalabel Mahallesi, Kemalpasa Mahallesi, İsmetpasa Mahallesi alt kısımları Gümüşpala Mahallesi alt kısımları Tatlıca Mahallesi alt kısımları Üçevler Mahallesi ,Yenimahalle Mahallesi

