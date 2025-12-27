Fenerbahçe Opet namağlup serisini sürdürdü!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında OGM Ormanspor'u 109-60 yendi.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Anıl Veziroğlu, Seçkin Şentürk
Fenerbahçe Opet: Olcay Çakır Turgut 4, Alperi Onar 9, Meesseman 14, Gustafson 28, Mc Bride 7, Sevgi Uzun 8, Williams 12, Tuana Vural 7, Allemand 8, Selen Baş 2, Meltem Avcı Yılmaz 10
OGM Ormanspor: Gamze Takmaz 4, Duygu Özen 10, Kübra Erat 5, Banu Şimşek 15, Shields 15, Melisa Dönmez, Damla Gezgin 5, Yaren Düzcü 6, Yağmur Güvercin
1. Periyot: 29-10
Devre: 57-31
3. Periyot: 80-41