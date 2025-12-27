CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13. haftasında sahasında OGM Ormanspor'u 109-60 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 16:52 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 16:54
Fenerbahçe Opet namağlup serisini sürdürdü!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında OGM Ormanspor'u 109-60 yendi.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Anıl Veziroğlu, Seçkin Şentürk

Fenerbahçe Opet: Olcay Çakır Turgut 4, Alperi Onar 9, Meesseman 14, Gustafson 28, Mc Bride 7, Sevgi Uzun 8, Williams 12, Tuana Vural 7, Allemand 8, Selen Baş 2, Meltem Avcı Yılmaz 10

OGM Ormanspor: Gamze Takmaz 4, Duygu Özen 10, Kübra Erat 5, Banu Şimşek 15, Shields 15, Melisa Dönmez, Damla Gezgin 5, Yaren Düzcü 6, Yağmur Güvercin

1. Periyot: 29-10

Devre: 57-31

3. Periyot: 80-41

