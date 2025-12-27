CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçeli taraftarlara mektup!

Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçeli taraftarlara mektup!

Futbolda yürütülen bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçe camiasına dikkat çeken bir mektup geldi. İşte futbolcunun o sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 18:05 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 18:08
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mert Hakan Yandaş'tan Fenerbahçeli taraftarlara mektup!

Futbolda yürütülen bahis soruşturması kapsamında Fenerbahçe formasını terleten Mert Hakan Yandaş da gözaltına alınmıştı. Futbolcudan son olarak sarı-lacivertli camia için bir mektup geldi.

İŞTE MERT HAKAN YANDAŞ'IN O SÖZLERİ:

Sevgili Fenerbahçe Ailem ve Sevenlerime;

Hayatımın en zor dönemlerinden birinde sizlere bu satırları yazıyorum. Şu anda özgürlüğümden uzak olsam da inancım, vicdanım ve onurum dimdik ayaktadır.

Hakkımda yürütülen hukuki sürecin sonunda, adaletin en kısa sürede gerçeği ortaya çıkaracağına yürekten inanıyorum.

Bilmenizi isterim ki; üzerime atılı suçlamaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Ne Şanlı tarihimize ne de Fenerbahçe ismine leke getirecek hiçbir eylem ve davranışta bulunmadığımdan kimsenin şüphesi olmasın.

Fenerbahçe armasını göğsümde, Çubuklu'yu üzerimde taşımanın sorumluluğunun her zaman bilincinde oldum.

Fenerbahçe'li Mert Hakan Yandaş olarak, Sarı-Lacivert'i üzerime giyip sahaya her çıktığımda terimin son damlasına kadar savaştım. Zor günler geçirdiğimizde, haksızlığa uğradığımızda, sorumluluk alınması gerektiğinde en önde yer almaktan çekinmedim.

Bu zor günlerde en büyük dayanağım, hukukun üstünlüğüne ve adaletin vicdanla buluşacağına olan sarsılmaz inancım. Yargı makamlarının gerçekleri hakkaniyetle ortaya çıkararak bu süreci adil biçimde sonuçlandıracağına yürekten inanıyorum.

Bu süreçte en çok canımı acıtan şey; ailemin, dostlarımın ve beni kalpten seven insanların üzülmesidir. Ama bilmenizi isterim ki özgürlüğüme kavuştuğumda başım yine dik olacak.

İçinde bulunduğum bu zor günlerde beni yalnız bırakmayan aileme, dostlarıma ve sevenlerime gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederim.

Son olarak, tüm bunlar bitip her şey geçtiğinde hatırlayacağım şey düşmanlarımın sesleri değil, dostlarımın sessizliği ve korkaklığı olacaktır.

Sevgi ve Selamlarımla…

Mert Hakan YANDAŞ

G.Saray'dan golcü atağı!
Samsunspor'dan Musaba açıklaması! F.Bahçe...
DİĞER
Transferde ortalık karıştı! Galatasaray ve Fenerbahçe kapışıyor | O takım bir adım önde
Asrın inşasında 455 bin konut tamam! Başkan Erdoğan: Deprem turistleri yok biz buradayız
Adalı'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!
F.Bahçe ve G.Saray arasında Nkunku yarışı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City'den kritik galibiyet! Manchester City'den kritik galibiyet! 17:23
F.Bahçe namağlup serisini sürdürdü! F.Bahçe namağlup serisini sürdürdü! 16:51
Parma evinde güldü! Parma evinde güldü! 16:30
Britanyalı tenisçi Avustralya Açık'tan çekildi Britanyalı tenisçi Avustralya Açık'tan çekildi 16:24
Bursa BUSKİ su kesintisi 27-28 Aralık | Bursa’da sular ne zaman gelecek? Bursa BUSKİ su kesintisi 27-28 Aralık | Bursa’da sular ne zaman gelecek? 16:24
ASKİ su kesintisi 27 Aralık | Ankara’da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? ASKİ su kesintisi 27 Aralık | Ankara’da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? 16:09
Daha Eski
Al Ittihad FC-Al Shabab maçı detayları! Al Ittihad FC-Al Shabab maçı detayları! 15:46
Jordan Floyd TOFAŞ'ta! Jordan Floyd TOFAŞ'ta! 15:39
Fatih Terim o mücadeleyi tribünden izledi! Fatih Terim o mücadeleyi tribünden izledi! 15:35
Sivasspor galibiyeti hatırladı! Sivasspor galibiyeti hatırladı! 15:32
Sarıyer ligde 2 maç sonra galip! Sarıyer ligde 2 maç sonra galip! 15:30
F.Bahçe Beko evinde galip! F.Bahçe Beko evinde galip! 15:04